彰化溪州鄉擬發關懷禮金　每人1000元

（中央社記者吳哲豪彰化16日電）彰化縣溪州鄉公所有意發放每人1000元的關懷禮金，已提案送鄉代會明天進行審議，溪州鄉長江淑芬說，各行各業受疫情影響，民眾收入減少，希望藉由發現金照顧鄉親，帶動消費。





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江淑芬今天指出，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，各行各業生意都不好，加上最近有農損，為了照顧溪州鄉親，帶動疫情消費，鄉公所規劃發放每人新台幣1000元的關懷禮金。





江淑芬說，溪州鄉的人口數約為2萬9000人，只要是在今年8月31日之前設籍在溪州鄉者，不分年紀性別，每人都可以領取到關懷禮金1000元，鄉公所已提案交鄉代會開臨時會審議，最快明天可以通過。





江淑芬指出，溪州鄉每年在中央及地方等稅收約有2億元，扣除其他預算支出，目前公庫仍有定存1億5000萬元、活存1億5000萬元，發放約2900萬元的關懷禮金，對鄉公所的財政影響不大。





江淑芬說，鄉代會如果明天通過提案，鄉公所計劃從10月5日起一連3天，在各村社區活動中心或廟宇廣場等適當場所，通知民眾來領取，民眾領取時以家戶為單位，成年人準備身分證及印章、未成年準備戶口名簿等派代表前來領取即可。





彰化縣溪州鄉有意發放每人1000元的關懷禮金，北斗鎮則是先前已發放每人500元的紓困金，北斗鎮公所說，鎮公所日前經鎮代會審議通過，每人發500元紓困金，北斗鎮約有3萬3000多名鎮民可領取紓困金，鎮公所約需花1700多萬元。（編輯：謝雅竹）1100916



