巨無霸肉桂捲挑戰！10分鐘得吃下1.5公斤　全球僅1人成功

隨著秋天到來，就連甜點也要換季，近年來肉桂捲靠著濃厚的肉桂香氣與一口咬下帶來的滿足感稱霸台灣甜食界，讓不少「肉桂捲控」紛紛開始蒐集起全台各地的肉桂捲地圖，更是吸引許多網美瘋狂擺拍攻佔社群媒體版面。而就在英國同樣有熱愛肉桂捲的烘焙坊老闆，竟然挑戰推出一款真正的「巨無霸肉桂捲」，更順勢推出了大胃王挑戰賽吸引不少捲控朝聖。

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肉桂捲在台灣掀起熱潮後，除了經典原味外也有不少店家推出了新口味，希望能吸引更多民眾嘗試，而根據英媒《太陽報》、《Metro》報導，英國這間烘焙坊「The Steamhouse Bakery」在今年推出了一款肉桂捲，出烤爐後不僅重量高達1.5公斤，肉桂捲本體更是有整整42公分的長度，是實至名歸的「巨無霸肉桂捲」，不過獨自吃完熱量也相當驚人，有著8千大卡。

▲這個巨無霸肉桂捲長寬皆有42公分長，比市面上六吋的肉桂捲大上數倍。（圖／翻攝自IG「thesteamhousebakery」）

烘焙坊老闆也在推出巨無霸肉桂卷後辦了大胃王挑戰賽的活動，只要花20英鎊（約新台幣763元）就能和她預約參賽買下這顆肉桂捲，如果能成功在10分鐘內完食不僅能拿回報名費，還可以拿到寫著成功挑戰巨無霸肉桂捲的紀念T-shirt，而老闆受訪時也表示，儘管有不少民眾前來挑戰，但目前只有一名真正的大胃王一口氣把肉桂捲吃完。

▲烘焙坊老闆為了要成功做出巨無霸肉桂捲花了不少時間和精力。（圖／翻攝自IG「thesteamhousebakery」）

不過該名老闆也坦言，光是要從無到有製作這個巨無霸肉桂捲，自己就嘗試做了6次，消耗了大量食材才終於成功，而這顆巨無霸肉桂捲也得靠著6名甜點師傅協力製作，至少得花上3小時才能完工，但這番苦心最後也讓他有了實踐目標的成就感，最後受訪時也表示，推出巨無霸肉桂卷後一個禮拜最高紀錄是賣出四個，而大胃王挑戰也吸引不少人前往，「不過我自己是絕不會去親自挑戰的」。（編輯：楊智傑）