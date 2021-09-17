中市莫德納第二劑 　9／23、24接種

中央流行疫情指揮中心宣布，今(17)日起將開放7月9日前已接種第一劑莫德納疫苗且間隔滿10周以上的75歲以上長者，接種第二劑莫德納疫苗，為便利長輩接種疫苗，台中市長盧秀燕宣布，台中市9月23、24日將開設快打站2.0，為設籍台中市且符合此次指揮中心公布的75歲以上長者及65歲以上原住民接種莫德納疫苗，近日將由區公所發送通知單給長者。

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盧秀燕表示，中央昨日宣布開放7月9日前已接種第一劑莫德納疫苗，且間隔滿10周以上的75歲以上長輩及65歲以上原住民，可接種第二劑莫德納疫苗，台中市將於中秋連假後，由區里鄰系統發放疫苗注射通知書，下周四、五9月23、24日兩日將開設快打站，為全市近2萬9000位的75歲以上長輩及65歲以上原住民接種莫德納疫苗；提醒長輩請依通知單指定時間、地點前往快打站接種，也請記得攜帶通知書、健保卡、身分證與黃卡。

衛生局指出，統計至今日上午8時，台中市已完成新冠疫苗接種154萬4,977劑次，劑次人口比為54.8；其中，完成第一劑疫苗接種的137萬2380人中，接種莫德納疫苗占35萬8720人，但完成莫德納第二劑疫苗接種僅4萬583人，還有31萬8137人尚未接種二劑，其中有2萬8,152人為75歲以上長者。

民政局指出，各區公所將陸續發放新冠肺炎疫苗第二劑注射通知書，並以「分里、分時段」原則分流接種，請長輩按通知時間，攜帶通知書、健保卡、身分證並事先填妥疫苗接種評估及意願書（隨通知書發放）及接種紀錄卡（黃卡），依通知書指定的時間、地點前往快打站施打。

衛生局表示，台中市獲配莫德納疫苗3萬5000劑，9月23、24兩日全市將開設45處「快打站2.0」及梨山衛生所，為已接種第一劑莫德納疫苗，且間隔滿10周以上的75歲以上長者及65歲以上原住民接種莫德納疫苗；快打站接種結束後，結餘的莫德納疫苗將配送至各合約醫院開診，提供居住台中市符合7/9前接種,且間隔滿10周以上的75歲以上長輩及65歲以上原住民預約接種第2劑，以提升長輩完整疫苗保護力。