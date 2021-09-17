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反對比特幣變法定貨幣！薩爾瓦多示威者　獨立日怒砸ATM

▲出於對比特幣及政府政策的不信任，薩國民眾的怒火在15日來到高峰，甚至砸毀比特幣ATM機，還在上頭寫了總統的名字。（圖／美聯社／達志影像）
▲出於對比特幣及政府政策的不信任，薩國民眾的怒火在15日來到高峰，甚至砸毀比特幣ATM機，還在上頭寫了總統的名字。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-17 14:44:43

中美洲國家薩爾瓦多，上週成為全球首個將比特幣當作法定貨幣的國家，看似搭上加密貨幣浪潮，但許多民眾難以接受這樣的決定，示威活動遍地開花，就在15日獨立日當天，抗議者甚至燒毀一台全新的比特幣ATM機。

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綜合《英國廣播公司》(BBC)等外媒報導，薩國政府有關法案是在6月初通過、9月7日起正式實施，但自從消息傳出，薩國境內就掀起一波反比特幣的抗議浪潮，民眾的怒氣在當地時間9月15日來到巔峰，當天在遊行過程中，有示威者怒砸玻璃，並當場燒毀了路邊一台比特幣ATM機。

不少示威者表示，貿然將比特幣這種尚未普遍受到認可、爭議頗多的加密貨幣，當作官方法定貨幣，等於是賭博行為，將嚴重損害薩爾瓦多的國家經濟和民眾的私人口袋，帶來不穩定和通貨膨脹風險；很多人甚至害怕會因此失去儲蓄或養老金。

在這之前，美元是薩爾瓦多的法定貨幣，但總統布克爾(Nayib Bukele)聲稱，把比特幣也列為法定貨幣，有助於節省跨境支付的高昂費用及不便性，同時也能建構全新的金融基礎設施，還有機會促進產業發展、帶動經濟，便決定大膽推行政策。

然而，根據西班牙《阿貝賽報》報導，薩爾瓦多是拉美和加勒比地區，網絡連接率最低的國家之一，缺乏使用電子貨幣的基礎條件，伺服器崩潰或電子錢包故障等事件層出不窮，讓薩爾瓦多在推行之初就造成不少混亂。

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