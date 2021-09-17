台中愛廣場搶發振興券 確診 +0就發連續10天砸15萬元

位於台中一中商圈的I PLAZA愛廣場，是商圈最大美食商場，為搶攻中秋連假商機，搶先政府發放小面額振興券，一連十天，總金額達15萬元。今日起凡中央宣布台中確診+0，當日下午3時立即在I PLAZA愛廣場大門口發放，每日限量150份，面額為10元至50元不等，現領現用。為讓民眾放心逛，特別引進防疫噴霧系統搭配奈米銀抗菌液，防疫做到滴水不漏。





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I PLAZA愛廣場經理顏聖芬說明，一中商圈是平價美食天堂，計多爆紅排隊美食都發跡於此，更是台中在地人與學生們推薦吃貨必逛的美食商場，隨著史上最長暑假的結束，緊接而來的中秋連假，愛廣場做足準備，將防疫規格升級最高等級，要讓民眾安心逛好、逛滿。





▲台中一中商圈愛廣場準備好了，不但防疫升級，還搶先政府發放振興券，打算趁中秋連假搶錢拼經濟。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.17)

除此，愛廣場更號召超過20家排隊美食，備妥15萬元振興券，搶發給商圈周邊學生與連假消費者，只要中央於下午二時宣布台中零確診，愛廣場立即於三時在廣場門口發放振興券，一連十天，面額有50、20及10元，現發現扺用，邀請等不及五倍券民眾，一同挺防疫，安心購物拼經濟。





▲愛廣場防疫升級，引進奈米銀離子抗菌防疫系統，噴霧系統搭配奈米銀抗菌液，有效在5秒內以微霧噴灑全身。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.17)

顏聖芬指出，參與的店家包括滿隊名電厚老大雞排、最道地好好味冰火菠蘿油、學生最愛的銅板美食Q弟紅豆餅、來一中必喝的阿月紅茶冰、想當網美必訪的樂丘廚房等超過20間排隊美食皆可使用。活動消息一出，網友更是迫不及待想來搶先領取振興券，紛紛於網路留言集氣「台中一定可以，無限天數確診+0！」





顏聖芬說，愛廣場除了嚴格執行基本的防疫措施，並首間引進奈米銀離子抗菌防疫系統，噴霧系統搭配奈米銀抗菌液，有效在5秒內以微霧噴灑全身，達到360度全面殺菌，連毛小孩都適用，要讓民眾安心來消費逛街。









