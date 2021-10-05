台北捷運擴大開放大型寵物車　邀毛小孩搭乘！

搭捷運也可以帶上最心愛的毛家人啦！原本大型寵物車僅限於假日進出淡水信義線，疫情警戒微解封，臺北捷運聽到大家心聲，決定從2021年9月15日起擴大開放大型寵物車搭捷運，請注意寵物推車限尺寸長、寬、高總和介於176公分至210公分（僅計算座艙本體尺寸，不含支架及輪子），時段訂於假日全天及平日上午10時至下午4時，除了文湖線及環狀線2條路線及臺北車站、忠孝新生站、大安站、忠孝復興站、南京復興站不開放外，其餘各車站皆開放，讓旅客開心帶毛小孩出門放「封」，更能享受搭捷運的方便舒適。

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▲北捷開放更多站攜帶大型寵物車的便民服務。（圖／臺北捷運）

× ▲北捷開放更多站攜帶大型寵物車的便民服務。（圖／臺北捷運）

飼主帶毛小孩搭乘前，請在進閘門前在詢問處購買1張「攜帶寵物車單程票」，每張新臺幣80元，且人車合一、不限距離。搭捷運時，僅限開放時段及車站進出，同時限停放第一節及最後一節車廂，不得佔用無障礙空間，並依車站人員引導經由公務門進出付費區。

若屬於中、小型寵物車（本體尺寸長、寬、高總和175公分以下），旅客可比照一般隨身行李辦理，不限時段、車站、閘門進出，且不須額外購票，貼心提醒您，攜帶寵物搭乘捷運，須保持包裝完固，無糞便、液體洩露出疑慮，動物頭、尾及四肢均不得露出，每1位購票旅客以攜帶1件寵物車（袋）為限。

▲票價80元就能帶毛小孩搭乘捷運。（圖／臺北捷運）

× ▲票價80元就能帶毛小孩搭乘捷運。（圖／臺北捷運）

台北捷運這次推出的便民服務，擴大開放大型寵物車搭乘路線，更推薦毛爸媽雙北市有許多公園大草皮，很適合帶毛小孩踏青，離捷運站很近的熱門公園有華山公園狗活動區、古亭河濱公園狗活動區、中和4號公園（823紀念公園）等，現場設置休憩座椅、狗便袋箱、繫狗柱等，環境寬敞讓狗狗自在奔跑和活動，鼓勵飼主來趟毛小孩捷運之旅！（編輯：楊釆蓉）