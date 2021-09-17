陳柏惟媒合企業扎根基層運動發展

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蔡其昌表示，陳柏惟長期支持體育運動，此次響應號召前來捐贈棒球給龍津高中棒球隊，希望透過拋磚引玉媒合企業來共襄盛舉捐助相關球具，能夠讓海線的學校獲得社會的注目，更重要的是基層的體育需要大家的支持，如果在電視機前面享受臺灣在國際體壇發光發熱拿獎牌，不要忘記沒有前面的耕耘，就沒有後面的歡笑收獲，鼓勵大家一起照顧、支持基層體育。
陳柏惟強調，龍津高中是大烏龍地區唯一一所公立高中，在學校成立後，得知體育社團跟校隊有器材上的需求，就向副院長及結合在地的廠商募集物資，這次致贈包含運動毛巾、棒球、籃球以及球棒等等的器材，這只是一個開始，未來會媒合更多企業的捐贈活動，也希望鼓勵企業來投資培養基層運動，除了龍津高中之外，也去龍海國小、龍津國小都是希望從基層來扎根，而自己從在學期間擔任球員至今擔任立法委員有機會回饋基層非常開心，再次感謝善心企業及副院長的協助。
龍津高中校長賴炘棠指出，龍津高中球隊在資源相對不充沛的情況之下，靠著教練與學生們的努力，近年來都獲得不錯的成積，不僅女籃去年獲得全國前三、棒球隊也在去年打進黑豹旗六十四強，感謝陳柏惟委員媒合社會資源給予學校協助，相信未來學生們練習時會有更好的設備使用、爭取獲得更好的成績。
華威文創有限公司董事長陳致維說，此次響應陳柏惟委員參與捐贈活動，致贈20支刻上龍津高中特製球棒，希望藉此鼓勵更多企業一起來為基層運動出力，也勉勵小小球員們在體育運動路上繼續努力，取得佳績。