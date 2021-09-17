停辦中秋晚會　中市國光里改做環保、愛地球活動

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國光里長陳雅惠表示，感謝里民的配合，活動共回收廢電池重約50公斤，違規廣告單重約7公斤；將統一集中送環保局處理。總計兌換計800份禮券。
陳雅惠指出，國光里每年都會舉辦中秋節晚會，節目中穿插摸彩活動，由於獎項豐富，大小獎品超過200份，許多里民全家總動員參加，是地方重要活動。
不過，今年因CDVID-19疫情影響，為遵守防疫規定，避免群聚，只好「忍痛」中斷連續舉辦23年的中秋聯歡晚會。
為不讓里民失望，陳雅惠爭取「福田水資源回饋金」經費，只要里民搜集10顆廢電池或違規廣告單10張，即可兌換全聯100元禮券一張，每戶限兌領一張。
國光里共有35鄰，為避免群聚，17日自上午9點至下午5點，分批分流分時段，區分4組時間兌換，主辦單位對於到場里民除嚴格遵守實聯制、戴口罩、量體溫、噴酒精外，並在現場丈量，畫出1.5公尺社交距離，避免群聚。
市議員邱素貞說，廢電池對於環境造成嚴重汙染，但台灣每年有超過一半的廢棄電池沒有進入回收體系中，廢電池流向讓人憂心；至於市區電線桿等，屢見張貼違規廣告單，花花綠綠好像狗皮膏藥，嚴重破壞市容整潔，國光里用行動作環保，深具教育意義，令人喝采。
民眾王先生說，雖然今年國光里未辦中秋晚會，無法參加摸獎，還好里長辦理廢電池換禮券活動，他換到100元，也算小確幸。李小姐說，隨手做環保，讓市容更美好是每個里民的責任，她帶著小朋友參加，希望用行動，從小灌輸愛地球的觀念，為環保盡一份心力。