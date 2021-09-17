梧棲居民免受淹水之苦　蔡其昌爭取3億改善下水道

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蔡其昌表示，海線地區的雨水下水道年久失修，箱涵頂端又有道路車輛通過，造成水泥脫落以及鋼筋生鏽，在道路使用上有安全的疑慮，同時也會增加下水道淤泥沉積的速度，感謝王立任、楊典忠議員在地方上的積極協助一同來解決問題。
另外，清淤的部分中央已將統籌分配款撥給台中市政府，分配款要補助哪個區塊的決定權在市府，希望盧市長重視這個問題，體恤海線鄉親將中央的款項能夠用在這些地方，只要能夠解決雨天積水的問題，中央都會盡力來配合。
王立任表示，此次工程開挖後，除了原先箱涵頂端脫落鏽蝕的問題外，同時也發現箱涵內部淤泥沉積嚴重，有些地方甚至高達1.5米，所以這次與蔡副院長以及中央營建署和地方水利局一起來會勘，清淤的部分由於中央預算有限，我們希望明年度地方能夠編列預算，同時向中央爭取補助，一起來解決這個問題。
楊典忠表示，目前箱涵頂端第一期的修繕工程已經完成約百分之七十，此次主要問題是希望解決箱涵內部淤泥沉積的狀況，因中央統籌分配款有限，希望市政府能夠在明年度編列預算來協助，在地方上我們也會盡力來配合中央。
內政部營建署下水道工程處中區分處長沈益生表示，此次大智路一、二期工程及中一路修復工程。第一期預算總經費1.2億由營建署全額補助，將進行大智路二段（港埠路二段至中興路）四孔箱涵雨水下水道結構體修復工程，預計於111年4月底完工。
第二期預算總經費1.3億（營建署78%，台中市府22%），將進行大智路二段（中興路至中一路之間）四孔箱涵雨水下水道結構體修復，預計112年6月底完工。
中一路修復工程總經費5000萬（營建署78%，台中市府22%），將進行中一路(大勇路至北堤路之間)頂板蓋修復58處雨水下水道結構體修復，目前辦理委外測量中，預計112年6月底完工。