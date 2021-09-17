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梧棲居民免受淹水之苦　蔡其昌爭取3億改善下水道

▲梧棲區頂寮里、下寮里居民受淹水之苦，立法院副院長蔡其昌爭取總經費3億投入雨水下水道改善工程(圖／蔡其昌服務處提供2021.9.17)
▲梧棲區頂寮里、下寮里居民受淹水之苦，立法院副院長蔡其昌爭取總經費3億投入雨水下水道改善工程(圖／蔡其昌服務處提供2021.9.17)

記者柳榮俊/台中報導

2021-09-17 17:00:00

台中市梧棲區大智路雨水下水道結構體頂板長期受到潮濕因素所影響，造成混凝土碎裂剝落、鋼筋鏽蝕等情形，雨天時有淹水情形，民眾苦不堪言。立法院副院長蔡其昌今(17)日邀集內政部營建署下水道工程處中區分處長沈益生、議員王立任、楊典忠、中市府水利局等單位會勘，爭取總經費3億投入雨水下水道改善工程，改善梧棲區頂寮里以及下寮里居民免受淹水之苦。

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蔡其昌表示，海線地區的雨水下水道年久失修，箱涵頂端又有道路車輛通過，造成水泥脫落以及鋼筋生鏽，在道路使用上有安全的疑慮，同時也會增加下水道淤泥沉積的速度，感謝王立任、楊典忠議員在地方上的積極協助一同來解決問題。


另外，清淤的部分中央已將統籌分配款撥給台中市政府，分配款要補助哪個區塊的決定權在市府，希望盧市長重視這個問題，體恤海線鄉親將中央的款項能夠用在這些地方，只要能夠解決雨天積水的問題，中央都會盡力來配合。


王立任表示，此次工程開挖後，除了原先箱涵頂端脫落鏽蝕的問題外，同時也發現箱涵內部淤泥沉積嚴重，有些地方甚至高達1.5米，所以這次與蔡副院長以及中央營建署和地方水利局一起來會勘，清淤的部分由於中央預算有限，我們希望明年度地方能夠編列預算，同時向中央爭取補助，一起來解決這個問題。


楊典忠表示，目前箱涵頂端第一期的修繕工程已經完成約百分之七十，此次主要問題是希望解決箱涵內部淤泥沉積的狀況，因中央統籌分配款有限，希望市政府能夠在明年度編列預算來協助，在地方上我們也會盡力來配合中央。


內政部營建署下水道工程處中區分處長沈益生表示，此次大智路一、二期工程及中一路修復工程。第一期預算總經費1.2億由營建署全額補助，將進行大智路二段（港埠路二段至中興路）四孔箱涵雨水下水道結構體修復工程，預計於111年4月底完工。


第二期預算總經費1.3億（營建署78%，台中市府22%），將進行大智路二段（中興路至中一路之間）四孔箱涵雨水下水道結構體修復，預計112年6月底完工。


中一路修復工程總經費5000萬（營建署78%，台中市府22%），將進行中一路(大勇路至北堤路之間)頂板蓋修復58處雨水下水道結構體修復，目前辦理委外測量中，預計112年6月底完工。

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