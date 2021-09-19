主攻信義區粉領族市場　日本生義大利麵品牌插旗台灣

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2013年在日本靜岡開幕、僅此一家的BEPPIN食堂，首家海外店鋪即選以台灣進駐。BEPPINE食堂社長秋山表示，此次在台開設店鋪，便以日本BEPPIN食堂的招牌菜色與慕里諾國際餐飲製作生鮮義大利麵的優勢，打造出2.0版本的店面。
該品牌強調透過與當地小農契約合作，並以吃得到滿滿新鮮美味蔬果為特色，深受女性族群喜愛。堅持在地、自然、健康的核心理念，延續健康蔬食概念，藉由甜菜根、羽衣甘藍、紫薯、蝶豆花、竹炭等天然食材的色澤，製作出紅色、綠色、紫色、藍色、黑色以及黃色的麵粉原色，共六種自然色調的小巧貝殼麵，展現天然無添加的飲食風格。
彩色貝殼麵口感Q彈不軟爛，帶有嚼勁，由於選以杜蘭硬質小麥粉，硬質小麥含有豐富的優良蛋白質，運用完美比例的水份改變麵的硬度、彈力，這也是該品牌生麵獨特口感及嚼勁的關鍵！。
除此之外，為了滿足多元饕客需求，漢堡排、排餐、義大利麵、沙拉等菜單選項多元，在日本美食評價網站tabelog也有標示天然食品、給野菜攝取不足消費者等關鍵字推薦。
招牌料理「直火風味燒烤牛肉切片冷盤」，以美國牛沙朗修清筋膜後綁線定型，大火煎製表面金黃後放入蒸箱烹調，以「蒸食」方式呈現的烤牛肉薄片軟嫩且清爽，絲毫感受不到油脂帶來的厚重感，能充分品嚐到牛肉鮮甜。而台灣獨家限定推出的「義式蔬菜烘蛋」，是以蔬菜邊角料搭配土雞蛋烘烤，不僅將減少食材浪費的永續概念轉化為健康美食，烘烤後的口感柔嫩般綿密。