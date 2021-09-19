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主攻信義區粉領族市場　日本生義大利麵品牌插旗台灣

▲主打在地自然、健康食材的日本粉領族超夯品牌「BEPPIN食堂」首次在台展店。（圖／記者黃仁杰攝）
▲主打在地自然、健康食材的日本粉領族超夯品牌「BEPPIN食堂」首次在台展店。（圖／記者黃仁杰攝）

記者黃仁杰／台北報導

2021-09-19 18:00:00

無視疫情，又有日本品牌進駐台灣，此次插旗的為主打在地自然、健康食材的日本粉領族超夯品牌「BEPPIN食堂」首次在台展店，主打營養健康的彩色貝殼麵、生麵義大利麵、披薩，以及日本本舖招牌的排餐、燉飯、一品料理等食堂風格的多元菜色。

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以代理日本美食品牌知名的慕里諾國際餐飲此次與MASAGO GROUP巧談，帶來日本靜岡「BEPPIN食堂」，以健康食材製作的彩色貝殼麵、直火風味燒烤牛肉等料理為招牌，強調年輕舒適的用餐氛圍與具有產銷履歷認證安心食材的講究為特色，16日於信義區統一時代百貨正式開幕。

2013年在日本靜岡開幕、僅此一家的BEPPIN食堂，首家海外店鋪即選以台灣進駐。BEPPINE食堂社長秋山表示，此次在台開設店鋪，便以日本BEPPIN食堂的招牌菜色與慕里諾國際餐飲製作生鮮義大利麵的優勢，打造出2.0版本的店面。

該品牌強調透過與當地小農契約合作，並以吃得到滿滿新鮮美味蔬果為特色，深受女性族群喜愛。堅持在地、自然、健康的核心理念，延續健康蔬食概念，藉由甜菜根、羽衣甘藍、紫薯、蝶豆花、竹炭等天然食材的色澤，製作出紅色、綠色、紫色、藍色、黑色以及黃色的麵粉原色，共六種自然色調的小巧貝殼麵，展現天然無添加的飲食風格。

▲為了滿足多元饕客需求，漢堡排、排餐、義大利麵、沙拉等菜單選項多元。（圖／記者黃仁杰攝）
▲為了滿足多元饕客需求，漢堡排、排餐、義大利麵、沙拉等菜單選項多元。（圖／記者黃仁杰攝）
彩色貝殼麵口感Q彈不軟爛，帶有嚼勁，由於選以杜蘭硬質小麥粉，硬質小麥含有豐富的優良蛋白質，運用完美比例的水份改變麵的硬度、彈力，這也是該品牌生麵獨特口感及嚼勁的關鍵！。

除此之外，為了滿足多元饕客需求，漢堡排、排餐、義大利麵、沙拉等菜單選項多元，在日本美食評價網站tabelog也有標示天然食品、給野菜攝取不足消費者等關鍵字推薦。

招牌料理「直火風味燒烤牛肉切片冷盤」，以美國牛沙朗修清筋膜後綁線定型，大火煎製表面金黃後放入蒸箱烹調，以「蒸食」方式呈現的烤牛肉薄片軟嫩且清爽，絲毫感受不到油脂帶來的厚重感，能充分品嚐到牛肉鮮甜。而台灣獨家限定推出的「義式蔬菜烘蛋」，是以蔬菜邊角料搭配土雞蛋烘烤，不僅將減少食材浪費的永續概念轉化為健康美食，烘烤後的口感柔嫩般綿密。

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