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撒幣搶才！聯發科祭最高25萬「轉職獎金」釋出2000個職缺

▲聯發科台北總部。（圖／資料照片）
▲聯發科台北總部。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2021-09-17 19:30:00

全球晶片荒讓台灣優秀的半導體產業持續受到關注，而國內IC設計人才短缺，聯發科技啟動逾2000人大規模徵才，同時祭出15萬至25萬元的「轉職獎金」，攬才力道不手軟。人力銀行端指出，薪資待遇就是轉職關鍵。科技從業人員有6成不滿意目前收入，15%正在轉職的路上。

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▲聯發科技啟動逾2000人大規模徵才，同時祭出15萬至25萬元的「轉職獎金」。（圖／資料照片）
▲聯發科技啟動逾2000人大規模徵才，同時祭出15萬至25萬元的「轉職獎金」。（圖／資料照片）
全球晶片短缺迎來台灣半導體機會高峰，其中IC設計最具成長潛力。根據工研院預測，今年台灣 IC 設計業產值將首度突破兆元，較去年成長 30.5%，勝過IC製造14.8%及封測9.8%；主計總處也預估，2021年GDP年增率將上修至5.88%，創11年新高。

隨著時序進入傳統電子產業旺季，科技大廠徵才動作頻頻，過往年底到農曆年間開始醞釀的轉職潮，現在就已提前鳴槍起跑。其中，聯發科看好未來營運前景，因應業務需求，啟動逾2000人大規模徵才，並祭出極具競爭力薪資水準招攬人才，碩士畢年薪上看200萬、博士250萬，同時祭出轉職獎金15萬至25萬元，「狠」下重金為的就是讓員工在台灣也能享有國際級的工作環境，以及跨國工作視野，工作上能獲得更多價值與成就感。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，根據統計，科技業從業人員有6成並不滿意目前收入，整體實際年薪平均90萬，與理想薪資131萬相較，落差高達6%，驅動15%的科技人往轉職邁進。除了薪資待遇之外，上班地點、工作環境、發展前景及企業好感度，也是轉職者在意的重點。

針對相關科系專業人才求職，北科大電資學院院長黃育賢指出，新鮮人的第一份工作很重要，找產業發展性高、充滿挑戰性的工作，是好的開始。「今年許多企業也有與學校合作舉辦徵才說明會，對應屆畢業生來說，薪資優渥且能夠提前卡位，對於職涯發展是很好的機會。」

▲新鮮人的第一份工作很重要，找產業發展性高、充滿挑戰性的工作，是好的開始。（圖／資料照片）
▲新鮮人的第一份工作很重要，找產業發展性高、充滿挑戰性的工作，是好的開始。（圖／資料照片）
聯發科技人資主管胡博欽說明，聯發科一直積極佈局5G、AI、智慧裝置、數位家庭等關鍵技術領域，因應業務需求，今年底前預計招募2000位研發人才，校園招募名額也較以往大幅成長3倍，整體招募量將創歷史新高。

除了提供優渥薪資之外，為了鼓勵專業人士提早加入、加速各項業務推動，聯發科更首次針對轉職專業人士推出「限時報到獎金」，只要在今年10至12月報到，將依照資歷加發15至25萬元不等的獎金，讓專業人士轉職無後顧之憂。


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