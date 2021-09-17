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巷仔內／蘇揆左顧陳時中、右保航空反挨轟「官官相護」

▲根據行政院16日送達立法院的國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，行政院長蘇貞昌指出，在防疫過程所做的每一項決策，不可能都盡善盡美。（行政院提供）
▲根據行政院16日送達立法院的國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，行政院長蘇貞昌指出，在防疫過程所做的每一項決策，不可能都盡善盡美。（行政院提供）

記者黃仁杰／特稿

2021-09-17 17:40:21

台灣本土疫情在今（2021）年5月因為機組員聚餐破口全面爆發，在向上疫調溯源後，各界認定機組員檢疫的「加強版3＋11」是造成疫情擴散的主因，雖然指揮中心指揮官陳時中不只一次在記者會上強調，「指揮中心做的所有決定，我負責」，不過政院昨（16）日公布「國籍航空機組員隔離『3＋11』決策過程」，執政黨遭受各界砲火抨擊，行政院長蘇貞昌報告中明示「防疫没有一種完美的對策」，更惹民怨。

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台灣本土疫情嚴峻，早在5月，外界便將矛頭對準機組員「3＋11」隔離政策，導致華航諾富特群聚，使本土疫情爆發，蘇貞昌有在開議前一日針對「3＋11」決策過程專案報告並備質詢。蘇貞昌內文中，除了交代相關法源依據使事件始末，近一半篇幅都在歌頌台灣產業在疫情下表現多強勁、指揮中心和行政院又做了多少努力，更指出「防疫決策不可能都盡善盡美」，此話一出，堪稱壓倒民心的最後一根稻草。

此次專案報告的名稱為「國籍航空機組員隔離『3＋11』決策過程」但一半篇幅標題居然為，「團結抗疫，贏得最後勝利」，內文除了把IC產業、航空機組員、指揮中心全部都捧了一遍，蘇揆在其中更穿插了「為國家帶來發展、保護國人的健康」、「基於人道考量」、「飛安第一」等高空牌，除了僅輕描淡寫的表示，「我們都會虛心檢討、持續改進，希望做得更好」，輕忽了民意有多在意咎責，這段避重就輕的專案報告，也讓在野黨有了可趁之機。

國民黨黨主席江啟臣首先發難，對蘇貞昌的報告內容射出三支箭，「隻字未提『推手』、民進黨立委范雲，到底是要護航什麼？隱瞞什麼？倉促開放『3+11』，沒有配套、沒有科學依據，到底中間是誰在施壓？既然報告言明，錯誤決策是由指揮官下令，難道不用懲處陳時中？沒有人需要因此負責嗎？」

江啟臣的攻勢呼應了社會大眾幾個月來的疑慮。首先，針對外界認知促使機組員檢疫規範放寬的綠委范雲進行質疑。第二，從指揮中心到行政院自疫情開始後到現在口口聲聲「科學防疫」，但此次的放寬措施缺乏相關配套和科學理論佐證，可說是呼了執政黨好大的一個巴掌，使對方處於騎虎難下的窘境。最後，則是符合風向的「咎責」，由於專案報告除了「虛心檢討」外並無說明有任何人有決策疏失，該報告才會如此炎上，江啟臣的第三支箭直射執政黨的心臟。

如同蘇貞昌於專案報告中所述，「病毒，仍然不斷的在演化、變異，各國都無法抵擋這個頑強的敵人」，防疫工作應不斷調整應戰，此專案報告造成藍綠兩造口水不斷，對於我國現階段防疫並無任何助益，不管是大眾或是各黨派政治人物，都應將心力放在齊心抗疫上，否則在Delta變異株的肆虐下，回歸全台禁止內用的三級警戒時期也只是時間問題。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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