巷仔內／蘇揆左顧陳時中、右保航空反挨轟「官官相護」

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此次專案報告的名稱為「國籍航空機組員隔離『3＋11』決策過程」但一半篇幅標題居然為，「團結抗疫，贏得最後勝利」，內文除了把IC產業、航空機組員、指揮中心全部都捧了一遍，蘇揆在其中更穿插了「為國家帶來發展、保護國人的健康」、「基於人道考量」、「飛安第一」等高空牌，除了僅輕描淡寫的表示，「我們都會虛心檢討、持續改進，希望做得更好」，輕忽了民意有多在意咎責，這段避重就輕的專案報告，也讓在野黨有了可趁之機。
國民黨黨主席江啟臣首先發難，對蘇貞昌的報告內容射出三支箭，「隻字未提『推手』、民進黨立委范雲，到底是要護航什麼？隱瞞什麼？倉促開放『3+11』，沒有配套、沒有科學依據，到底中間是誰在施壓？既然報告言明，錯誤決策是由指揮官下令，難道不用懲處陳時中？沒有人需要因此負責嗎？」
江啟臣的攻勢呼應了社會大眾幾個月來的疑慮。首先，針對外界認知促使機組員檢疫規範放寬的綠委范雲進行質疑。第二，從指揮中心到行政院自疫情開始後到現在口口聲聲「科學防疫」，但此次的放寬措施缺乏相關配套和科學理論佐證，可說是呼了執政黨好大的一個巴掌，使對方處於騎虎難下的窘境。最後，則是符合風向的「咎責」，由於專案報告除了「虛心檢討」外並無說明有任何人有決策疏失，該報告才會如此炎上，江啟臣的第三支箭直射執政黨的心臟。
如同蘇貞昌於專案報告中所述，「病毒，仍然不斷的在演化、變異，各國都無法抵擋這個頑強的敵人」，防疫工作應不斷調整應戰，此專案報告造成藍綠兩造口水不斷，對於我國現階段防疫並無任何助益，不管是大眾或是各黨派政治人物，都應將心力放在齊心抗疫上，否則在Delta變異株的肆虐下，回歸全台禁止內用的三級警戒時期也只是時間問題。
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