防疫不防鬱 奇美醫駐點關懷諮詢站助民眾度過憂鬱低潮

51歲阿秀(化名)與先生自營餐館，受到疫情波及，餐館生意不佳倒閉，阿秀與先生面臨龐大經濟壓力造成多次爭吵，面臨經濟和婚姻上的雙重壓力，阿秀多次萌生輕生意念及自我傷害。奇美醫學中心關懷諮詢小站關懷員先在急診室安撫阿秀情緒，並表示下次將陪同回診。之後諮詢小站關懷員探訪阿秀住家，讓阿秀和家屬認識憂鬱情緒及需要定期回診精神科的重要性，另外也衛教家屬如何警覺到阿秀的危機狀態，教育家屬如何妥當處理以消除危機。3個月後，阿秀已能與先生一起撐起家計，恢復信心面對未來。





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新冠疫情席捲全球，奇美醫學中心精神醫學部主治醫師劉佩琪指出，受到疫情的影響，增加了民眾對於心理健康上的壓力，如對疾病死亡的恐懼、孤獨感、社經壓力、家庭暴力增加等等。但隨著疫情逐步趨緩，各行各業的衝擊卻才要開始，恐慌與期待是面對後疫情時代會出現的心理矛盾，民眾的心理健康與自殺問題也可能同時產生惡化。











奇美醫學中心精神醫學部承接台南市自殺通報個案管理業務至今已邁入第9年，目前有9名關懷員。今年在急診醫學部設置駐點關懷與諮詢服務，依照各自接案區域提供民眾即時的關懷、支持、心理衛生資源及福利諮詢，自8月底止已服務902名市府衛生局自殺個案。奇美駐點關懷諮詢小站於今年3月啟用，當中有4成自殺民眾曾透過急診駐點關懷轉銜台南市政府衛生局自殺社區關懷服務，社區自殺個案精神科就醫回診率將近6成，顯見發揮最大的即時性關懷之效率。











劉佩琪呼籲，病毒影響的不只是生理，心理受影響的人數遠遠超過被病毒感染的實際人數。奇美醫關懷諮詢小站因應後疫情時代，對於自殺行為前來急診的病人，於緊急處理後，離院前安排關懷員到場關懷，提供後續通訊心理衛教服務，讓民眾在面臨壓力或衝擊時，能夠及時找專業服務人員談一談，是奇美醫學中心近期提供心理衛生服務方式之一。關懷諮詢小站督導郭芳君也提醒，當發現親友心情不好或是因憂鬱情形導致負面想法時，應即時關心並視情況轉介衛政單位或撥打1925安心專線。期待未來透過跨專業合作，擴大服務內容，結合心理師、個管師進駐諮詢小站，導入醫療及連結社會福利資源等服務，持續替民眾的心理健康把關。



