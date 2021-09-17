優化組織與獲利結構　網家引進策略投資人強強聯手

網家PChome董事長詹宏志今（17）日宣布，為了長期策略發展佈局，以及跨產業生態圈資源整合，決定通過私募普通股案，引進策略投資人，包括中華開發金控集團、中華電信集團與21世紀數位股份有限公司，將借重其金融服務、大數據、人工智慧科技的發展經驗與資源，以數據為核心，驅動PChome數位金融科技之發展。
記者許家禎/台北報導
2021-09-17 18:29:16｜2021-09-17 18:54:12
此次私募普通股案，將募集新台幣10億元，每股認購價格106.65元，並將發行937萬6463股，占已發行股份7.3%，為有效整合各方資源與強化合作綜效、增進股東權益，此私募普通股案完成後，公司擬透過投資21.6億元，購買21世紀數位之股份，並與公司直接持有之子公司拍付公司之股份，經由股份交換方式取得21世紀數位發行之新股，共取得21世紀數位約5成股份暨控制權。
本股份交換案之換股比率約定為，拍付國際每一股普通股換21世紀數位新發行普通股0.29795959股，本案預計於2021年10月完成交易，交易完成後將進一步優化公司金融科技子公司之組織與獲利結構，與策略投資人強強聯手，提升PChome數位生活生態圈，在電子商務及數位科技金融領域的服務競爭力。
詹宏志指出，21世紀數位是一個新形態的金融服務公司，把全球趨勢BMPL（Buy now, pay later）這樣的概念推廣出去，而公司過去在網路金融服務，包括佈署的支付、網路保險公司等，這次換股會讓整個公司網路金融服務面貌會加倍清楚與完整。他強調，這兩年公司一直希望，過去的服務能夠讓別人參與也參與別人，因此才有今天的私募普通股案與換股的部分，當中的技術、觀念、經驗希望成為未來成長的成分，也希望這不是唯一的一次。
詹宏志也表示，未來網家將專注於三件事，首先是電商領域將發展得更寬、更廣、更深。第二是希望透過電商行為數據為基礎，開展新形態的網路金融服務。第三則是希望公司過去累積的大量行為數據，與電商的基礎建設，這些能進一步提供服務給別人，共同創造好的電商金融科技生態圈。