房市／防病毒　洗衣多4招最安全

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信義居家表示，新冠病毒可在衣物上存活長達24小時，其中又以下半身衣著更容易沾染病毒，由於外出乘坐大眾運輸，辦公室、課堂桌椅也可能無意間成為病毒傳播鍊之一，因此個人的衛生習慣需更謹慎。
防病毒洗衣第1招為沸水洗衣，信義居家說明，病菌無法存活於高溫環境下，可以固定以每週2次一個循環，用沸水川燙衣物，達到殺菌效果；但要注意棉麻衣物不適合用熱水洗滌，避免縮水變形；另外沾染到血漬、牛奶等蛋白質污漬也不能與熱水接觸，會更難清洗。
防病毒洗衣第2招為用漂白水殺菌，信義居家表示，多數人認為光用洗衣精就能洗去殘留病菌，事實上洗衣精只能洗去衣物上的汗漬污垢，即使是標榜含有殺菌成份的洗衣精也比不上漂白水的殺菌力，最有效的方式為下水前先用稀釋漂白水浸泡衣物30分鐘，再以正常程序洗衣，才能滅菌無死角。
信義居家表示，防病毒洗衣第3招為避免快洗設定，現代人生活繁忙，為講求省時效率，許多洗衣機都設有快洗設定，將一般正常洗衣程序從90分鐘縮減至20分；不過由於新冠病毒有著比其他病菌更高的存活度，因此建議洗衣時間最好維持在1小時以上，透過深層浸泡清潔才能確保病菌洗淨。
最後，防病毒洗衣第4招則是高溫烘脫曬，洗淨後的衣物別忘了拿到太陽底下曬乾，讓紫外線幫助消毒，盡量避免在陰暗處自然陰乾，少了陽光的烘曬，細菌會更容易在潮濕衣物間滋生，若住宅空間沒有合適的曬衣場所，可以使用烘衣機來高溫烘曬衣物，將溫度設定在60˚c烘乾40分鐘，達到烘乾且殺菌效果。