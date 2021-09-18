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房市／防病毒　洗衣多4招最安全

▲洗衣前多4招，才能有效防止病毒殘留。(圖／信義居家提供）
▲洗衣前多4招，才能有效防止病毒殘留。(圖／信義居家提供）

財經中心/綜合報導

2021-09-18 08:30:00

新冠病毒可在衣物存活長達24小時，其中又以下半身衣著更容易沾染病毒，因外出乘坐運輸系統，辦公室、課堂桌椅也在無意間成為病毒傳播鍊之一，專家表示，洗衣謹記4招包括沸水滅菌、漂白水消毒、避免快洗設定、高溫烘托曬，讓衣物更不易殘留病毒。

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信義居家表示，疫情期間即使隨身使用酒精消毒，但身上的衣物還是會因為搭乘大眾運輸或碰觸公共物品而有機會沾染病毒，若是不謹慎處理，一不小心就將病毒帶回居家環境，因此外出衣物需要更審慎清洗，才能有效遠離病菌又不傷衣。

信義居家表示，新冠病毒可在衣物上存活長達24小時，其中又以下半身衣著更容易沾染病毒，由於外出乘坐大眾運輸，辦公室、課堂桌椅也可能無意間成為病毒傳播鍊之一，因此個人的衛生習慣需更謹慎。

防病毒洗衣第1招為沸水洗衣，信義居家說明，病菌無法存活於高溫環境下，可以固定以每週2次一個循環，用沸水川燙衣物，達到殺菌效果；但要注意棉麻衣物不適合用熱水洗滌，避免縮水變形；另外沾染到血漬、牛奶等蛋白質污漬也不能與熱水接觸，會更難清洗。

防病毒洗衣第2招為用漂白水殺菌，信義居家表示，多數人認為光用洗衣精就能洗去殘留病菌，事實上洗衣精只能洗去衣物上的汗漬污垢，即使是標榜含有殺菌成份的洗衣精也比不上漂白水的殺菌力，最有效的方式為下水前先用稀釋漂白水浸泡衣物30分鐘，再以正常程序洗衣，才能滅菌無死角。

信義居家表示，防病毒洗衣第3招為避免快洗設定，現代人生活繁忙，為講求省時效率，許多洗衣機都設有快洗設定，將一般正常洗衣程序從90分鐘縮減至20分；不過由於新冠病毒有著比其他病菌更高的存活度，因此建議洗衣時間最好維持在1小時以上，透過深層浸泡清潔才能確保病菌洗淨。

最後，防病毒洗衣第4招則是高溫烘脫曬，洗淨後的衣物別忘了拿到太陽底下曬乾，讓紫外線幫助消毒，盡量避免在陰暗處自然陰乾，少了陽光的烘曬，細菌會更容易在潮濕衣物間滋生，若住宅空間沒有合適的曬衣場所，可以使用烘衣機來高溫烘曬衣物，將溫度設定在60˚c烘乾40分鐘，達到烘乾且殺菌效果。

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