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日本自民黨總裁選舉開跑　菅義偉接班人29日出爐

▲日本執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉將決定下屆首相人選，選戰17日正式開跑，將在29日投開票，決定菅義偉接班人。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉將決定下屆首相人選，選戰17日正式開跑，將在29日投開票，決定菅義偉接班人。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-18 06:28:26

（中央社東京17日綜合外電報導）日本執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉將決定下屆首相人選，選戰今天正式開跑，前政調會長岸田文雄、行政改革大臣河野太郎等4人登記參選，將在29日投開票，決定菅義偉接班人。

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自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，由於現任日本首相兼自民黨總裁菅義偉已表明不爭取連任，自民黨新任總裁將在國會的首相指名選舉被指名為新任首相。

●2男2女參選 外界關注是否誕生首位女首相

自民黨總裁選舉今天上午公告，登記參選的4人有64歲的自民黨前政調會長岸田文雄、60歲的前總務大臣高市早苗、58歲的行政改革大臣河野太郎及61歲的自民黨幹事長代行（代理幹事長）野田聖子。

這是自民黨總裁選舉首度有一名以上女性參選，能否選出首位女首相備受關注。

岸田文雄畢業於早稻田大學法學部，曾任外務大臣、防衛大臣、自民黨政務調查會長等職。他去年曾參選總裁但輸給菅義偉，這次則是最早表態要參選，在黨內率領岸田派，並獲派內成員相挺。

高市早苗畢業於神戶大學，曾任自民黨政務調查會長、總務大臣等職，她的政策立場保守，反對夫婦不同姓，也反對母系天皇，贊成首相參拜靖國神社等；高市在黨內雖沒有任何派系，但獲得前首相安倍晉三力挺。

河野太郎畢業於美國喬治城大學（Georgetown University），主修比較政治學，歷任行政改革大臣、外務大臣、防衛大臣等職。河野在民間擁有高人氣，推特帳號在日本政界中最多人追蹤，他在黨內隸屬麻生派，且獲石破派相挺，菅義偉也屬意河野接棒。

野田聖子畢業於上智大學，歷任郵政大臣、總務大臣、自民黨幹事長代行等職。她在這次總裁選戰中較缺乏後援，花最多時間湊齊所需的20名推薦人，因此也最晚宣布參選。

●總裁選舉9月29日投開票 料10月4日指名新首相

總裁選舉今天上午公告後，展開為期12天的競選活動，9月18日將舉行由日本記者俱樂部舉辦的討論會；9月20日由自民黨青年局與女性局主辦線上討論會。

9月23日起將連續舉辦4天線上政策討論會，直接回答民眾提問。這是自民黨首次嘗試互動式政見發表會，主題包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、外交與安全保障政策、修憲等議題。

最後將於9月29日投開票，預計10月4日召開國會臨時會，勝選者將被選為新首相。

另因疫情因素，本次總裁選舉期間將不在各地進行街頭演說，日媒分析認為，利用社群平台（SNS）的空戰宣傳策略，將成為影響選情的關鍵因素。

●投票採計國會議員與黨員票

這次總裁選舉採計「國會議員票」與「黨員票」。

自民黨目前有383席國會議員，國會議員1人1票；具有黨員票投票權的選舉人為110萬4336人，將依得票比例換算為與議員票同額的383張黨員票，總票數為766票。

國會議員票在9月29日同日進行投開票，黨員票則從今天起可赴投票所投票或通訊投票，於9月28日截止。

候選人獲得的國會議員票與黨員票合計若超過半數（384票），將直接勝選；但若沒有一位候選人在第一輪投票單獨過半，將由得票數前兩名候選人進入第二輪投票。

第二輪投票的總票數，議員票仍是383張，但黨員票銳減為47票（47都道府縣各一票），總計430票。

●黨內7大派系罕見多開放成員自主投票

自民黨內有7大派系（派閥），除了岸田派（46人）一致會投給岸田文雄之外，其他6個派閥開放（自主）投票，情況罕見；主因是眾議院大選在即，鑒於菅義偉內閣民調低落，黨內選舉基礎較薄弱的中堅與年輕議員希望新總裁能幫助吸票，力促派系開放投票。

以國會議員席次來看，最大派系為細田派96人，其次依序是麻生派53人、竹下派52人、二階派47人、岸田派46人、石破派17人、石原派10人，另有多名無派系議員。

細田派傾向支持岸田（岸田派）與高市（無派系）；麻生派基本上支持岸田與河野（麻生派），不過兩大派系都說，尊重成員個人投票意願。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1100917

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