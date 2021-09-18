共同富裕襲港？傳中國官員要港商守規矩回饋社會

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根據報導，上述閉門會議的內容來自3名香港主要地產開發商，以及1名熟悉相關會晤的港府顧問。但這項報導並未說明，這場閉門會議是在今年的何時舉行。
其中1名接近中國官員者透露，他們被告知「遊戲規則已經改變」，中國政府不願再「容忍壟斷行為」。
報導指出，中國全國政協副主席、前香港特首梁振英表示，香港地產大亨們與香港經濟、政治關係密切，北京很難將他們完全排除在外，「他們是我們（香港）政治經濟生態中的重要組成部分」。
梁振英說，所以「我們需要謹慎，審慎行事」，不要「一竿子打翻一船人」。
香港亞洲地產董事長、山西省政協常委蔡志忠對此則表示，現在的重點是「對國家的貢獻」，而不是香港商界傳統習以為常的那樣了。
在報導中，新鴻基地產表示對香港的未來有信心，並將繼續在香港和中國城市投資；恆基地產和新世界發展則不願發表評論；至於香港富商李嘉誠及他的長實集團，對路透社的詢問都沒有回應。
報導提到，中國官員的上述宣示，對香港的大型房房地產企業而言，將是重大轉變。長期以來，這些企業在香港的混合政治制度下「發揮了超強力量」，且「幫助選擇領導人」，影響政府政策，並從土地拍賣制度中獲益。
這使得香港房源供應保持緊張狀態，香港房價處於全球最高之林。一些中國官員和官媒因此責怪這些大亨，未能阻止2019年的反政府抗議活動（反送中運動），並認為漲上天的高房價是這些抗議活動的根源。因此，這項宣示標誌著中國政府與香港大亨之間的博弈，出現轉折。（編輯：張淑伶）1100917