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美國參謀首長承認致電解放軍：這合乎我職責

▲美軍參謀首長聯席會議主席密利表示，他在前總統川普任期最後期間，確實曾致電中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成，並稱這「完全符合我的工作職責」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美軍參謀首長聯席會議主席密利表示，他在前總統川普任期最後期間，確實曾致電中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成，並稱這「完全符合我的工作職責」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-18 06:53:03

（中央社雅典17日綜合外電報導）美軍參謀首長聯席會議主席密利今天表示，他在前總統川普任期最後期間，確實曾致電中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成，並稱這「完全符合我的工作職責」。

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華盛頓郵報（The Washington Post）副主編、知名調查記者伍德華（Bob Woodward）與政治記者柯斯塔（Robert Costa）共同撰寫的新書Peril（危險，暫譯），揭發川普執政後期，密利（Mark Milley）曾2度致電中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成，向他保證美軍不會向中國開戰。

美聯社報導，密利對和他共同訪問歐洲的美聯社記者表示，致電解放軍是「例行公事」，會這麼做「是為了讓盟友和對手放心，以確保戰略穩定」。這是他首次對此事公開發言。

密利今天僅就此簡短置評，表示他定於9月稍晚前往國會舉辦的聽證會作證，屆時再做更深入說明。

他說：「我想扭轉評價的最好方式，就是到有法律責任監督美國軍方的議員面前進行。我會在未來幾週內，與國會討論任何他們想要討論的細節。」

密利和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）定於9月28日到聯邦參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）作證，原本議題是美國撤軍阿富汗，但預料他現在將面臨致電解放軍的相關質問。

華郵引述書中內容指出，密利第一次致電李作成是在2020年10月30日，亦即美國總統大選投票前4天；第2次在今年1月8日，也是川普支持者闖入國會山莊後2天。

書中指出，美軍南海軍演引發緊張局勢，加上川普對中國言論日趨激烈，10月底，密利在分析情報後，擔憂中國會認為美國準備發動攻擊，決定致電李作成，向他保證美國政府十分穩定，不會對中國發動攻擊或任何動能行動。所謂動能行動一般是指軍事作戰。

根據書中的描述，密利甚至承諾在美國發動襲擊時會向他發出警告。

第2次通電時，雖然密利保證美國「百分之百穩定」，「一切安好，只是民主有時很混亂」，但李作成未因此放下心。

書中指出，密利未向川普報告他曾與李作成通話。密利是在2018年由川普任命為參謀首長聯會議主席，去年事發時62歲。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1100917

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