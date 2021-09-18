美國參謀首長承認致電解放軍：這合乎我職責

我是廣告 請繼續往下閱讀
美聯社報導，密利對和他共同訪問歐洲的美聯社記者表示，致電解放軍是「例行公事」，會這麼做「是為了讓盟友和對手放心，以確保戰略穩定」。這是他首次對此事公開發言。
密利今天僅就此簡短置評，表示他定於9月稍晚前往國會舉辦的聽證會作證，屆時再做更深入說明。
他說：「我想扭轉評價的最好方式，就是到有法律責任監督美國軍方的議員面前進行。我會在未來幾週內，與國會討論任何他們想要討論的細節。」
密利和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）定於9月28日到聯邦參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）作證，原本議題是美國撤軍阿富汗，但預料他現在將面臨致電解放軍的相關質問。
華郵引述書中內容指出，密利第一次致電李作成是在2020年10月30日，亦即美國總統大選投票前4天；第2次在今年1月8日，也是川普支持者闖入國會山莊後2天。
書中指出，美軍南海軍演引發緊張局勢，加上川普對中國言論日趨激烈，10月底，密利在分析情報後，擔憂中國會認為美國準備發動攻擊，決定致電李作成，向他保證美國政府十分穩定，不會對中國發動攻擊或任何動能行動。所謂動能行動一般是指軍事作戰。
根據書中的描述，密利甚至承諾在美國發動襲擊時會向他發出警告。
第2次通電時，雖然密利保證美國「百分之百穩定」，「一切安好，只是民主有時很混亂」，但李作成未因此放下心。
書中指出，密利未向川普報告他曾與李作成通話。密利是在2018年由川普任命為參謀首長聯會議主席，去年事發時62歲。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1100917