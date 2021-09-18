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美英澳強調台灣地位　國台辦：以台制華陰險圖謀

▲針對美英澳宣布建立安全夥伴關係，並強調台灣在印太的作用，中國國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，把台灣納入印太戰略是「嚴重干涉中國內政」，暴露「以台制華的陰險圖謀」。資料照。（圖／翻攝自中國官媒）
▲針對美英澳宣布建立安全夥伴關係，並強調台灣在印太的作用，中國國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，把台灣納入印太戰略是「嚴重干涉中國內政」，暴露「以台制華的陰險圖謀」。資料照。（圖／翻攝自中國官媒）

中央社

2021-09-18 07:00:23

（中央社記者邱國強北京17日電）針對美英澳宣布建立安全夥伴關係，並強調台灣在印太的作用，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今晚聲稱，把台灣納入印太戰略是「嚴重干涉中國內政」，暴露「以台制華的陰險圖謀」。

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中國大陸國務院台灣事務辦公室晚間以朱鳳蓮答記者問名義，以書面作上述表示。

朱鳳蓮宣稱，美國、英國、澳洲宣布建立軍事夥伴關係，並達成向澳洲提供核動力潛艇技術的交易，是「對地區和平穩定的破壞，違背有關國家在國際機制中所作承諾」。

她又說，這種搞「封閉、排他的小圈子」，在軍事上「拉幫結派搞對抗」的做法，本質上是冷戰零和思維和地緣政治觀念作祟，違背時代潮流，不得人心。

朱鳳蓮聲稱，「把『中國台灣地區』納入美英澳所謂『印太戰略』，更是『嚴重干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和國際關係基本準則』，給台海和平穩定帶來損害」。

她宣稱，美澳有關涉台言論，再次暴露其長期以來在台灣議題上的錯誤認知和「以台制華的陰險圖謀」。「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，台灣問題是中國內政」。任何以所謂「民主」、「有意義參與國際」等理由為台灣說項的言行，都是「對中國內政的嚴重干涉」。

朱鳳蓮又說，陸方敦促有關國家以實際行動恪守「一個中國原則」和對中方作出的嚴肅承諾，在涉台問題上「謹言慎行」。

美國總統拜登（Joe Biden）15日與英國首相強森（Boris Johnson）、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）召開三方視訊聯合記者會，宣布建立AUKUS戰略夥伴關係。拜登表示，美、澳、英深化合作，因為三方都意識到確保印太區域長期和平穩定的必要性。

此外，美國與澳洲外長、防長16日召開高層會談，聚焦中國挑戰。雙方會後發表聯合聲明，強調台灣在印太區域扮演重要角色，未來將強化與台灣關係、挺台國際參與，並籲兩岸議題和平解決。（編輯：張淑伶）1100917

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