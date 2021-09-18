民眾黨北市議員佈局延後！恐釀黨內互打

距離2022年地方縣市議員選戰還有約1年2個月時間，據了解，由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，近日也開始進行相關提名作業。就柯文哲的根據地台北市來說，民眾黨北市黨部在9月初起，就啟動議員候選人的徵選計畫，報名相當踴躍，原本預計10月底就會呈報黨中央的名單推遲到了明年2月，黨內參選人之間的紛爭與矛盾，恐怕將會持續擴大。





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而現在台北市6個選區，可以分別劃分為「無爭議區」、「競爭激烈區」以及「無人參選區」。





▲台北市政府副發言人林珍羽，為民眾黨台北市議員林國成的女兒，在2022年北市議員選戰接棒意味相當濃厚。（圖／台北市政府提供）

▲曾為時任台北市議員黃珊珊助理的陳宥丞（左），也將在2022年台北市議員選戰中，接棒參選南港內湖區。（圖／翻攝台北廣播電台臉書）