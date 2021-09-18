民眾黨北市議員佈局延後！恐釀黨內互打

距離2022年地方縣市議員選戰還有約1年2個月時間，據了解，由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，近日也開始進行相關提名作業。就柯文哲的根據地台北市來說，民眾黨北市黨部在9月初起，就啟動議員候選人的徵選計畫，報名相當踴躍，原本預計10月底就會呈報黨中央的名單推遲到了明年2月，黨內參選人之間的紛爭與矛盾，恐怕將會持續擴大。
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而現在台北市6個選區，可以分別劃分為「無爭議區」、「競爭激烈區」以及「無人參選區」。
而黨內激烈競爭區，則為大安文山區以及士林北投區。其中大安文山區的部分，除了曾經代表民眾黨在2020年投入文山區立委選戰的張幸松有意參選外，前立委劉文雄的兒子、台北市副市長黃珊珊的秘書劉瀛仁也傳出有意投入選戰，雙方過去曾在社群網站上相互抨擊進而擦出火花；而士林北投區則是原選區議員陳建銘的女兒、立委邱臣遠辦公室主任陳思宇有意接棒父親參選外，北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩，也已經表達在家鄉士林北投區投入議員選戰的意願。
至於黨內話題性較低的松山信義區以及中正萬華區。其中松山信義區的部分，民眾黨內認為是可以靈活調度的區域，黨發言人楊寶楨以及市府副發言人魏佑任都曾傳出可能征戰此區，不過兩人的意願似乎比起其他區域候選人相對較低；至於中正萬華區的部分，則是因為卡到與柯友好的現任議員徐立信的區域，而據消息指出，2022年徐立信與民眾黨合作的機率很低，若在此區派出候選人參選，勝選的機率恐怕很低，目前也僅傳出前柯文哲競選辦公室主任周芳如有在此區運作。
雖然檯面上的人選看似不算多，但會讓民眾黨北市黨部將候選人甄選辦法向後推遲的原因，除了檯面下有許多民眾黨員也有意參選外，各選區的有意參選的人選之間也有待協調。基層人士指出，原本看到市黨部公告10月底前就能決定參選人選，能夠提早開始經營基層，也多了幾分勝算；不過現在卻延後到明年2月，「等於是要到農曆年後才能決定了。」基層表達擔憂，原本地方實力就不如藍綠，現在恐怕只會落後更多。
對此民眾黨北市黨部方面表示，台北市議員及里長參選報名已於9月8日截止，不再接受報名。之所以時程向後推延，也是因為防疫優先，畢竟近期疫情有升溫趨勢，黨部將恪遵防疫規定，並以減少人員移動及接觸為原則。黨部強調，由於報名踴躍，人數超乎預期，才會造成各項作業時間需增加。