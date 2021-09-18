與台往來　立陶宛外長：務實作法

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但藍斯柏吉斯在華府感受到清新的氛圍。他表示，這給他的國家帶來希望，也給予其他也想這麼做的國家帶來希望，「立陶宛並不孤單，許多人關注著我們」，這是十分重要的時刻，不僅對立陶宛，對全球民主體制亦然，因為這或許會成為因應獨裁侵犯的轉捩點。
在和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）15日的會晤中，藍斯柏吉斯表示，兩人談到支持民主的意義，目前的情勢與其重要性，在戰略層面上兩國有同樣的想法。立陶宛面對的情勢或許可以成為民主體制協助其他民主體制的守則（rulebook），讓其他國家知道當遭受脅迫時，知道該怎麼做，該如何抵禦。
對於立陶宛決定與台灣深化往來，藍斯柏吉斯強調，並非要對抗中國，而是務實的作法。立陶宛需要與全球理念相同國家建立更深層經濟、政治聯繫，首先是跟民主體制，這是立陶宛政府作出的一個極具意義且透明的選擇。立陶宛在澳洲、韓國設立大使館，並加深與台灣的聯繫，「這是務實的」。
藍斯柏吉斯解釋說，長期而言，這對商業有益。如果企業與民主體制國家或該國企業簽訂契約，因為依法治國是基本原則並獲得保障，不會因為你的議員邀請維吾爾人在會議上發言而遭到任意制裁。這是支持民主、人權與法治價值，同時也是務實的。
至於來自中國的壓力，短期而言是個問題，立陶宛的企業確實感受到來自中國的壓力，而最大的問題則是在供應鏈。作為一個小國、小型經濟體，確保供應鏈安全是極大挑戰，因此這次在華府他也和美方談到這個議題。但法國、德國甚至美國都面臨相同的問題，特別是在半導體方面，「我們同在一條船上」，必須思考解決方案。（編輯：徐睿承）1100918