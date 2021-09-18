生氣了！因澳英美聯盟丟了潛艇訂單　法國召回大使

美國、英國15日宣布，組成新的印太安全聯盟「澳英美三方安全夥伴(AUKUS)」，並將協助澳洲發展核動力潛艇。此事引起部分國家不滿及不安，除了中國，法國也因與澳洲的潛艦交易臨時被取消，難以接受，並於17日宣布將召回駐美及駐澳洲大使磋商。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-09-18 06:47:34
綜合外媒報導，美國總統拜登(Joe Biden)、英國首相強生(Boris Johnson)與澳洲總理莫里森(Scott Morrison)，近日在三方視訊聯合記者會上，宣布成立以三國國名縮寫為名的新聯盟「AUKUS」，將致力於維護印太地區的自由開放。不過澳洲在與英美結盟後，因為將能發展更先進的核潛艇，便取消了原本向法國海軍集團訂購的12艘傳統潛艇訂單，據悉合約價值高達500億澳元（折合新台幣約1兆136億元），激怒了法國。
法國外交部長勒德里安(Jean-Yves Le Drian)16日接受法媒訪問表示，法國感覺自己被從背後捅了一刀，批評美方的行為就如前總統川普(Donald Trump)ㄧ般，粗暴、單方面、無法預測。為了明確表達法方的不滿，勒德里安宣布，應法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)要求，決定召回駐美國及澳洲大使，進行磋商。
勒德里安並指出，美澳背著法國，自己進行潛艦技術合約，這在盟友關係上是不可接受的行為。法國海軍集團也表示，坎培拉當局改為選擇由英美建造的核動力潛艇，而非法國建造之潛艇的決定「令人非常失望」。
《美聯社》指出，盟國之間召回大使的舉動並不常見，通常是被冒犯時才會發生。法國有外交官員匿名受訪時表示，AUKUS的成立與助澳洲發展核潛艇，對法國而言是戰略問題，而法方和歐盟事先卻毫不知情，破壞了盟友彼此的信任，雖然還不確定將對美法關係產生什麼實際影響，但這確實是一場外交危機。
一位白宮官員則告訴《路透社》，美國對法國的決定表示遺憾，華府一直與巴黎保持密切聯繫，美國將在未來幾天嘗試解決兩國之間的分歧。