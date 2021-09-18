中秋首日避開6大壅塞路段　國道5號估塞到下午4點

高公局指出，預估國道今（18）日將有6個壅塞路段，包括國道1號楊梅新竹系統路段、彰化系統到埔鹽系統路段、北向的圓山到大華系統交流道、國道3號南下三鶯到關西路段、南下烏日到霧峰系統路段，以及國道5號的南港系統到坪林南下路段。其中國道5號的南港系統預估將會塞到下午4點。
記者許家禎/台北報導
2021-09-18 09:12:41
氣象局指出，國道1號楊梅新竹系統路段，壅塞時間約為今日上午7時到下午3時，行車時間約為平日的5倍。其次是彰化系統到埔鹽系統路段，壅塞時間約為上午8時到下午4時，行車時間約為平日3倍。再來是北向的圓山到大華系統交流道，壅塞時間約為上午10時到12時，行車時間則會是平日的4倍。
至於在國道3號部分，則包括了南下三鶯到關西路段，壅塞時間約在今日上午7時到12時左右，行車時間約為平日的3倍。再來則是南下烏日到霧峰系統路段，壅塞時間約在上午9時到12時，行車時間約為平日的4倍。國道5號的南港系統到坪林南下路段，也將從現在塞到下午4時，行車時間約為平日的5倍。
而早上北部地區，如木柵北向、鶯歌南向、新竹平鎮南向與新竹湖口系統南向都有點車多壅塞，車速40公里以下，其中湖口系統甚至一度「紫爆」，行車速度僅20公里以下。