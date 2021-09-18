外資連四買！指數仍不敵長假前觀望氣氛　週線連二黑

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保德信高成長基金經理人葉獻文指出，外資已經連續4週回流台股，由於今年來外資大舉賣超台股，如果9月之後外資能持續回補台股的態勢，加上第四季傳統消費旺季加持，配合未來中實戶等資金回籠，對於指數持續走升具有相當的挹注。
葉獻文表示，由於下週適逢中秋連假，且FOMC會議也將於9月21日、22日召開，加上指數回升至相對高檔，導致盤面觀望氣氛濃厚，本週日均量再度下探至今年最低。
從三大類股來看，雖然本週有蘋果新機發表，但因為缺乏亮點，導致蘋果光失色，近期仍相對「缺電」，電子指數本週再度回落至月線、季線、半年線之下，反觀金融指數於週四改寫自1997年9月亞洲金融風暴以來新高，成為盤面要角，但因為整體量能仍顯不足，短線多頭上攻力道較為弱勢，預期指數短線將持續測試季線支撐，待量能回升後再度提振指數走高。
至於疫情方面，葉獻文說明，面對Delta病毒全球肆虐，台灣首劑疫苗接種率已達45%以上，內需消費動能受惠於防疫限制逐漸鬆綁而穩步回升，加上政府即將推出內需振興方案，亦有利於內需動能重啟；外銷方面也對台股有利，隨全球終端需求持續擴大，再度推升台灣1至7月出口訂單較去年同期成長36.2%，7月景氣對策信號燈亦連續第6個月維持在熱絡，加上電子零組件及高科技應用晶片的短缺現象持續，預期相關供應鏈強勢的價格主導力將推升企業獲利。
針對本次聯準會的動向，葉獻文表示，隨Delta病毒快速在全球蔓延，加深聯準會寬鬆貨幣基調的合理性，目前市場共識預期今年底將進行購債縮減，且根據歷史經驗，不論是2014、2017年進入升息循環，美股雖然出現震盪拉回，但整體多頭趨勢並未扭轉，預期本次即使真正進入升息之後，全球股市在震盪後仍將反映經濟成長的良好基本面。
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