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怪颱璨樹滯留東海橫貫日本　奇特路徑跟高壓有關

▲今年第14號颱風璨樹在東海停留數日後轉向侵襲日本，罕見地橫貫九州地方、四國地方及本州島等地。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年第14號颱風璨樹在東海停留數日後轉向侵襲日本，罕見地橫貫九州地方、四國地方及本州島等地。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-18 12:47:14

（中央社東京18日綜合外電報導）今年第14號颱風璨樹在東海停留數日後轉向侵襲日本，罕見地橫貫九州地方、四國地方及本州島等地，之所以出現這樣的奇特路徑，主因南北高氣壓間形成了一條颱風「通道」。

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璨樹昨天晚間從福岡縣登陸、穿越四國地方後，今天上午6時過後又從和歌山縣再次登陸，為東日本地方靠太平洋地區帶來激烈降雨，日本氣象廳呼籲民眾嚴防可能的土石災害及低窪地區淹水等災情。

日本讀賣新聞報導，氣象廳表示，璨樹受到大陸及太平洋高氣壓影響，到本月15日一直滯留東海上方；隨著大陸高氣壓勢力減弱，為璨樹打開一條往東的行進路徑。

每年這個季節的颱風，多數會受西風帶影響而加速，但今年西風帶較往年北移；璨樹在西風帶影響下沿著太平洋高氣壓邊緣向東行進。

另外，原先預測璨樹到17日左右將減弱為溫帶低氣壓，但至今仍保有颱風強度，研判可能是東海海面溫度高達攝氏28度左右，讓滯留的璨樹威力再度增強。

專精氣象學的日本慶應大學副教授宮本佳明說，璨樹路徑有別於一般的颱風，對平常很少碰到颱風的民眾來說，必須要特別留意颱風路徑與風向；璨樹就算減弱為溫帶低氣壓，威力也不會馬上跟著變弱，民眾仍需嚴加戒備。

日本放送協會（NHK）報導，璨樹今天上午11時左右，以每小時40公里速度通過愛知縣田原市附近，持續朝東行進。

璨樹目前中央氣壓1000百帕、最大風速每秒18公尺、最大瞬間風速每秒25公尺，暴風半徑330公里內風速達每秒15公尺以上。

由於璨樹東方有一道鋒面，在南方潮濕空氣流入等影響下，就算遠離颱風路徑的關東甲信及靜岡縣，目前都籠罩在發展旺盛的積雨雲下，甚至連東北地方降雨也很強。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1100918

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