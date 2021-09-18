中秋開運大法曝光！「4撇步」運勢暴漲　正、偏財樣樣賺

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一、單身求正緣大法：
若是單身者，小孟老師建議在中秋節00：00時，擺8個蠟燭圍一圈，再用15條紅線，將紅線放在圓圈正中間，人在圓圈外並雙手合十向著月亮禱告「信徒某某某家住在哪裡，目前單身，希望太陰娘娘能賜我正緣，若在未來一年有遇見正緣，會在下一次中秋夜準備月餅與糕點來答謝你」。而太陰娘娘，為「月娘」、「太陰星君」，在中國古代則稱為「月神」，民間以農曆8月15日中秋節那天訂定為「太陰娘娘」誕辰。
二、求愛情大法：
若有戀人的人想要讓感情順利，可在中秋午夜準點準備另一半或者暗戀者的照片，再找一面鏡子照向月亮，鏡子旁置放兩張照片，象徵吸收月神的能量到地面上，讓兩人團圓。小孟老師提醒，必須在鏡子前後左右各點一支香，等香燒完就能得到月神的祝福了。
三、求工作開運法：
滿月黃金大法中秋節為土地公生日，想要求得工作旺財運記得在月圓時找23枚硬幣，因為8月15日等於8＋15為23。記得硬幣的頭為上，數字朝下，將23枚硬幣圍一個圓圈，形成一個圓圈後坐在圓圈內。記得當你坐在圓圈內時雙腳要盤坐，並且要在你前方放一個碗，碗內要放入黑矅眼水晶與白水晶，象徵太極黑與白，完成步驟後向上天稟報。小孟老師提醒，稟報文要說「祈求土地公賜我工作晉升，佑我平安大吉步步高升。唸49遍後起身，並將所有硬幣集結起來存入銀行，必能扭轉乾坤。
四、求財運大法：
中秋節當日正中午，找離家最近的土地公廟，拿起五罐礦泉水置於土地公桌上，祈求土地公說「請土地公賜我五路財水，當我喝完這五路財水，我就能財運亨通，正財偏財樣樣賺」。拜完後先拿一罐水向東走8步，喝完水丟棄瓶子，接著回到土地公桌上拿起第2罐水，向西走8步，喝完丟棄瓶子，依此拿起第3罐水向南走8步，喝完丟棄瓶子，接著回到土地公桌上，拿起第4罐水向北走8步，喝完丟棄瓶子，最後拿起第5罐水向回家的路上走15步，喝完水即刻回家午睡，土地公就會賜福給你！（編輯：賴詠璿）