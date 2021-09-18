COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

爽被台積電邀面試！男靠「一考題」穩錄取：這種才做得久

▲有網友分享錄取台積電設備工程師的過程，表示他靠著一道問題的回答讓主管十分滿意，而引起鄉民大讚「這種才做得久！」（示意圖／翻攝pexels）
▲有網友分享錄取台積電設備工程師的過程，表示他靠著一道問題的回答讓主管十分滿意，而引起鄉民大讚「這種才做得久！」（示意圖／翻攝pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-09-18 14:42:07

許多人都希望能得到一份高薪且穩定的工作，其中擁有「護國神山」之稱的台積電，總是有不少求職者努力爭取進入其工作的機會。對此，就有一名網友分享自身錄取台積電設備工程師的過程，表示他靠著一道問題的回答讓主管滿意，引起鄉民們大讚「這種才做得久！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT上發文，表示日前錄取台積電設備工程師的職位，因而心血來潮想將心路歷程做個分享，希望能藉此幫助有需要的人。首先，他解釋畢業後就到某晶圓代工大廠當設備，「這段期間，了解了作為設備的基礎，也對於晶圓代工有了一定的認識，在工作一年半後，我收到了台積電的面試邀約」。

他指出，第一次面試就與主管對談，當時被問及「如果你在夜班時，遇到解不了的問題，你會怎麼做」這道題目，原PO當下便回應「在針對問題進行基本檢查後，若還是找不到問題，也只能請早班的學長們處理」。

▲竹科媽媽設立高門檻，拒絕低端人口進入群組引發熱議，對此，就有一名台積電工程師表示，「其實條件不難」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲有網友分享錄取台積電設備工程師的經歷。（示意圖／NOWnews資料照）
接著主管又再詢問「若早班解決了你沒解決的問題，你會做什麼」，他不假思索表示「我會在交接的時候，把這次的問題搞懂，並建立自己的data base，這樣以後遇到一樣的問題我就會解了」。原PO透露，自身的回答讓主管十分滿意，他也解釋會得出這種答案的主因，在於前份工作時「學長就告訴我，設備的能力，靠的是經驗的累積，只要肯問肯學，大家也都會很樂意幫你的」。

面試結束後過了兩個禮拜，他再被人資邀請參加二次面試，「內容主要是針對同事間的關係、家人與工作間的取捨，面試過程滿自在的，一不小心就過了40分鐘！再經過一個多禮拜後，收到了offer」，最後他喊話「希望我的經驗，能幫助到也想成為設備工程師的人！」

▲每個人找工作時，除了工作內容要與興趣及專長相符，公司福利也是重要的一點。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲網友面試時的回答，讓主管感到十分滿意。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝pixabay ）
貼文一曝光後，瞬間就引來不少鄉民大讚，「滿正面的，推推」、「很好的分享文，比那些offer文問一問又刪掉有意義」、「其實原po這種才做得久，加油」、「很肯學肯思考的以後一定不會混太差」、「加油，希望team風氣良好」；但也有人坦言「能待多久又是一回事了」、「想多囉！想學就會有人幫？ 」（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀