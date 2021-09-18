爽被台積電邀面試！男靠「一考題」穩錄取：這種才做得久

我是廣告 請繼續往下閱讀
他指出，第一次面試就與主管對談，當時被問及「如果你在夜班時，遇到解不了的問題，你會怎麼做」這道題目，原PO當下便回應「在針對問題進行基本檢查後，若還是找不到問題，也只能請早班的學長們處理」。
接著主管又再詢問「若早班解決了你沒解決的問題，你會做什麼」，他不假思索表示「我會在交接的時候，把這次的問題搞懂，並建立自己的data base，這樣以後遇到一樣的問題我就會解了」。原PO透露，自身的回答讓主管十分滿意，他也解釋會得出這種答案的主因，在於前份工作時「學長就告訴我，設備的能力，靠的是經驗的累積，只要肯問肯學，大家也都會很樂意幫你的」。
面試結束後過了兩個禮拜，他再被人資邀請參加二次面試，「內容主要是針對同事間的關係、家人與工作間的取捨，面試過程滿自在的，一不小心就過了40分鐘！再經過一個多禮拜後，收到了offer」，最後他喊話「希望我的經驗，能幫助到也想成為設備工程師的人！」
貼文一曝光後，瞬間就引來不少鄉民大讚，「滿正面的，推推」、「很好的分享文，比那些offer文問一問又刪掉有意義」、「其實原po這種才做得久，加油」、「很肯學肯思考的以後一定不會混太差」、「加油，希望team風氣良好」；但也有人坦言「能待多久又是一回事了」、「想多囉！想學就會有人幫？ 」（編輯：陳雅雲）