法媒看澳洲毀約潛艦軍購　嘆歐洲勢衰

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法國迴聲報（Les Echos）主筆之一侯布坎（Lucie Robequain）撰文表示，美國說服澳洲毀棄與法方之約，顯示美國決心以經濟和商業利益為優先考量，而且這已是美國拜登政府今夏以來第2次與法國國防工業硬碰硬，上一次是試圖要瑞士採購美製戰機，而不是法國飆風戰機（Rafale）。
她寫道，澳洲毀約給了法國一個教訓，即盟邦在技術轉移上比法國更無顧忌；法國認為核動力潛艦是獨立性及自有技術的關鍵，所以一向不願出口，美國卻願意與澳洲合作，解除了一個很重要的禁忌。
侯布坎還說：「這件事最殘酷的一點，是看到歐洲的影響力衰退到這種程度。我們對中國的迂迴推託，促使美國拋下歐洲另結聯盟。」
另外，法國LCI頻道網站一篇文章指出，AUKUS戰略聯盟談了18個月，難以想像法國完全被蒙在鼓裡，除非承認法國情報部門出現重大缺失。
以法國觀點來看，正如政府所言，這次毀約就像美國朋友合謀背叛；但在澳洲媒體上，比起法國，輿論更在意中國的反應。
AUKUS戰略聯盟3國並不諱言，合作就是要抗衡中國在印太地區的霸權渴望。北京確實在這個地區確立了主宰地位，影響力無所不在，包括軍備競賽、軍事部署、接管香港、威脅台灣與南海聲索。
莫里森曾在受訪時明確表達他與日俱增的憂慮：「我們希望確保國際水域和空域一直屬於國際，也希望法治在各處都同樣適用。」
所以，面對擁有核動力潛艦的中國，澳洲在充分理解情勢的狀況下，選擇打造同樣的潛艦。
然而，癥結不在於潛艦品質。澳洲毀約的真正原因或許在其他方面：在印太地區成立全球戰略聯盟，澳洲會是最直接的受益者，為此在軍備和指揮上必須要有一致性。
文章提到，美國視中國為競爭全球領導地位的主要對手，美國的目標之一就是成立新聯盟。華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）歐洲中心主任哈達德（Benjamin Haddad）接受法新社訪問時曾說：「與中國的競爭才是優先要務，其餘不過是旁枝末節。」
文章指出，在澳洲看來，法國的怒火在中國擴張主義的威脅下顯得次要；而對拜登而言，經歷過美軍撤離阿富汗的挫敗後，亟需藉著結盟在國際舞台上重建地位，這也更符合拜登政府聲稱「美國回來了」的口號。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1100918