韓20多歲女打輝瑞疫苗 家屬控訴：頭痛副作用變為腦出血
新冠疫苗是目前各國防止病毒傳播最重要的工具之一，但可能出現的副作用，讓不少民眾望之卻步。韓國近日又傳出2起接種新冠疫苗後，比較嚴重的副作用案例，2名20多歲女子接種完輝瑞BNT疫苗，先是感到嚴重頭痛，最後竟變成腦出血。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-09-18 15:14:14
根據韓國《中央日報》報導，韓國青瓦台的請願網站上出現2則文章，一名請願者表示，她21歲的女兒身體一直很健康，但8月4日接種第一劑輝瑞疫苗後，20日開始出現頭痛、呼吸困難等症狀，最後演變成腦出血，倒在醫院的急診室裡，院方診斷後研判，是蜘蛛膜下腔腦動脈瘤出血。
請願者表示，雖然女兒治療後已有好轉，但有時仍會感到頭暈、噁心、頭痛等，生活難免受到影響，呼籲政府不要忽視因疫苗副作用而受苦的人民，既然大力推動民眾施打，也要勇於承認及調查。
另外一名請願者則聲稱，自己25歲的姪女日前接種輝瑞疫苗，數天後頭開始痛得厲害，原本認為只是疫苗引起的副作用，只要吃止痛藥就好，可症狀並未緩解，反而越來越痛，最終因腦出血入院，目前仍躺在大學附屬醫院的加護病房，尚未恢復意識。
這名請願者也向韓國政府喊話，希望政府在面對這類患者時，能夠負擔醫療費用，並給予醫療補助，讓願意配合政府疫苗政策的國民都能安心。
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