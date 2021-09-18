兒少接種完BNT兩週內要注意！專家公布5大心肌炎症狀

12-17歲兒少接種BNT疫苗在即，許多人都擔心會引發嚴重心肌炎症狀，專家建議，接種完前兩週須注意是否有胸痛、心悸、呼吸急促等症狀，至於過去有發炎性心臟疾病的患者也需要特別小心。





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台大兒童醫院小兒心臟科邱舜南醫師今（18）日在兒少COVID-19臨床處置會議說明，心肌炎臨床診斷的症狀包括急性胸痛、呼吸急促、心悸暈眩、心律不整等。而mRNA疫苗所引發的心肌炎大多發生在30歲以下年輕人，且男多於女， 有89%是發生在第二劑後，通常會在接種完一星期內出現症狀。





邱舜南醫師提醒，接種完疫苗若出現胸痛（胸口壓迫感）、心悸（心跳不規則）、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良（走幾步就很喘、爬樓梯沒力氣）等5類症狀，就必須儘早就醫，特別是在注射完前兩週，而且有輕微症狀的話也建議不要劇烈運動。





對於有心臟病史的人是否可接種mRNA疫苗，邱舜南表示，大部分都可以接種，像是冠狀動脈疾病、心肌梗塞、穩定性心臟衰竭、先天性心臟病等病史，不過以往有心肌炎、心包膜炎病史的患者就需要特別注意。





邱舜南也建議，施打完第一劑若引發心肌炎症狀，那麼第二劑應考慮接種mRNA以外的疫苗，不過整體來說，每百萬名兒少接種疫苗可以減少1萬多人感染以及3百多人住院，仍是利大於弊。



