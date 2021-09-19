COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

后翼棄兵台詞惹怒本尊　喬治亞棋后告Netflix求償

▲喬治亞西洋棋傳奇女將加普林達什維利控告影視串流平台Netflix，求償500萬美元。（圖／翻攝自《Netflix）
▲喬治亞西洋棋傳奇女將加普林達什維利控告影視串流平台Netflix，求償500萬美元。（圖／翻攝自《Netflix）

中央社

2021-09-19 08:00:00

（中央社喬治亞特比利西17日綜合外電報導）喬治亞西洋棋傳奇女將加普林達什維利控告影視串流平台Netflix，求償500萬美元，她指控Netflix熱門影集「后翼棄兵」對她的描述是「性別歧視和貶低」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
現年80歲的諾娜‧加普林達什維利（Nona Gaprindashvili）昨天向美國加州的法院提告，求償500萬美元（約新台幣1.4億元），她指控Netflix在「后翼棄兵」（The Queen's Gambit）中扭曲她的成就。

這部以西洋棋為主題的影集去年10月在Netflix推出，廣受全球各地歡迎，還掀起一股西洋棋風潮。

根據訴狀副本，最後一集談到加普林達什維利時，有句台詞說這位女子世界冠軍「不曾和男性比賽」，但這與事實不符。

路透社和英國廣播公司（BBC）報導，最後一集背景設定在1968年，當時加普林達什維利早已和至少59名男棋手對奕，而且其中28人是在同一場比賽中同時進行。

訴狀說：「Netflix談到加普林達什維利的成就時，厚顏無恥地故意撒謊。」

「內容指稱加普林達什維利『不曾和男性比賽』是明顯錯誤，而且是嚴重的性別歧視和貶低。」

「傷害之餘又侮辱人，Netflix明知加普林達什維利是喬治亞人，卻說她是俄羅斯人。」

Netflix則在聲明中說：「對加普林達什維利女士和她輝煌的生涯唯有最崇高的敬意，但我們認為這種說法沒有任何根據，因此將為此案強力辯護。」

法新社報導，加普林達什維利1941年在喬治亞西部城鎮祖格迪迪（Zugdidi）出生，13歲開始下棋，20歲成為世界棋后，且4次成功衛冕，之後在1978年將后冠輸給17歲同胞齊布爾達尼澤（Maia Chiburdanidze）。

加普林達什維利同年成為首位獲得世界西洋棋總會（FIDE）授予「特級大師」頭銜的女性。

「后翼棄兵」是根據美國作家特維斯（Walter Tevis）1983年小說改編，描述年輕孤女貝絲‧哈蒙（Beth Harmon）在冷戰時期成為世界最佳棋手的故事。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1100918

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀