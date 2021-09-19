后翼棄兵台詞惹怒本尊　喬治亞棋后告Netflix求償

我是廣告 請繼續往下閱讀
這部以西洋棋為主題的影集去年10月在Netflix推出，廣受全球各地歡迎，還掀起一股西洋棋風潮。
根據訴狀副本，最後一集談到加普林達什維利時，有句台詞說這位女子世界冠軍「不曾和男性比賽」，但這與事實不符。
路透社和英國廣播公司（BBC）報導，最後一集背景設定在1968年，當時加普林達什維利早已和至少59名男棋手對奕，而且其中28人是在同一場比賽中同時進行。
訴狀說：「Netflix談到加普林達什維利的成就時，厚顏無恥地故意撒謊。」
「內容指稱加普林達什維利『不曾和男性比賽』是明顯錯誤，而且是嚴重的性別歧視和貶低。」
「傷害之餘又侮辱人，Netflix明知加普林達什維利是喬治亞人，卻說她是俄羅斯人。」
Netflix則在聲明中說：「對加普林達什維利女士和她輝煌的生涯唯有最崇高的敬意，但我們認為這種說法沒有任何根據，因此將為此案強力辯護。」
法新社報導，加普林達什維利1941年在喬治亞西部城鎮祖格迪迪（Zugdidi）出生，13歲開始下棋，20歲成為世界棋后，且4次成功衛冕，之後在1978年將后冠輸給17歲同胞齊布爾達尼澤（Maia Chiburdanidze）。
加普林達什維利同年成為首位獲得世界西洋棋總會（FIDE）授予「特級大師」頭銜的女性。
「后翼棄兵」是根據美國作家特維斯（Walter Tevis）1983年小說改編，描述年輕孤女貝絲‧哈蒙（Beth Harmon）在冷戰時期成為世界最佳棋手的故事。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1100918