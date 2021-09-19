拜登力邀全球領袖甲烷減排　齊抗氣候變遷

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英國隨即響應，首相強生（Boris Johnson）承諾將成為全球甲烷減排的首批簽署國之一，以減少有害氣體排放。
根據白宮的會議總結，阿根廷、印尼、義大利和墨西哥已加入聯盟，迦納和伊拉克也表達意願，在全球前15個甲烷排放國中，上述國家就佔6個。
對付氣候變遷是拜登的國內與國際優先要務之一，聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第26次締約方會議（COP26）將於10月31日至11月12日在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行，為期約兩週的會議，被視為全球承諾採取更多措施，以遏制氣溫上升的關鍵時刻。
聯合國昨天表示，氣候變遷的速度並未因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而趨緩，全球若不立即大規模減少溫室氣體排放，要把氣候暖化控制在比前工業時代的程度高攝氏1.5度，將不可能達成。科學家說這是避免氣候變化造成最災難性影響的最低限度。
拜登今天呼籲各國加入美國和歐盟達成的一項協定，目標是在2030年前，將全球甲烷排放量比2020年程度至少減少30%。
拜登向各國領導人表示：「這不僅能迅速降低全球暖化速度，而且還會產生非常有價值的附帶好處，像是改善公共衛生和農業產量。」
根據聯合國數據，自前工業時代以來，約30%的全球暖化是由甲烷排放造成。聯合國氣候科學家最近一份報告聲稱，減少甲烷排放是減緩全球暖化最快的方法。（譯者：陳怡君/核稿：曹宇帆）1100918