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拜登力邀全球領袖甲烷減排　齊抗氣候變遷

▲美國總統拜登呼籲各國領袖，加入美國和歐盟承諾甲烷減排的倡議，希望為下月召開的國際氣候峰會先營造風向。（圖／擷取自影片）
▲美國總統拜登呼籲各國領袖，加入美國和歐盟承諾甲烷減排的倡議，希望為下月召開的國際氣候峰會先營造風向。（圖／擷取自影片）

中央社

2021-09-19 08:00:00

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統拜登今天呼籲各國領袖，加入美國和歐盟承諾甲烷減排的倡議，希望為下月召開的國際氣候峰會先營造風向。

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路透社報導，拜登今天在「主要經濟體論壇」（Major Economies Forum, MEF）網路會議上登高一呼。這是拜登在4月主持地球日（Earth Day）會議的後續行動，他在地球日公布美國新的溫室氣體減排目標，同時敦促其他國家採取更多行動跟進。

英國隨即響應，首相強生（Boris Johnson）承諾將成為全球甲烷減排的首批簽署國之一，以減少有害氣體排放。

根據白宮的會議總結，阿根廷、印尼、義大利和墨西哥已加入聯盟，迦納和伊拉克也表達意願，在全球前15個甲烷排放國中，上述國家就佔6個。

對付氣候變遷是拜登的國內與國際優先要務之一，聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第26次締約方會議（COP26）將於10月31日至11月12日在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行，為期約兩週的會議，被視為全球承諾採取更多措施，以遏制氣溫上升的關鍵時刻。

聯合國昨天表示，氣候變遷的速度並未因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而趨緩，全球若不立即大規模減少溫室氣體排放，要把氣候暖化控制在比前工業時代的程度高攝氏1.5度，將不可能達成。科學家說這是避免氣候變化造成最災難性影響的最低限度。

拜登今天呼籲各國加入美國和歐盟達成的一項協定，目標是在2030年前，將全球甲烷排放量比2020年程度至少減少30%。

拜登向各國領導人表示：「這不僅能迅速降低全球暖化速度，而且還會產生非常有價值的附帶好處，像是改善公共衛生和農業產量。」

根據聯合國數據，自前工業時代以來，約30%的全球暖化是由甲烷排放造成。聯合國氣候科學家最近一份報告聲稱，減少甲烷排放是減緩全球暖化最快的方法。（譯者：陳怡君/核稿：曹宇帆）1100918

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