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加拿大總理杜魯道選情緊繃　全力衝高投票率

▲加拿大國會選舉將於20日登場。總理杜魯道罕見坦承，民意並不贊同疫情期間提早舉行大選。（圖／美聯社／達志影像）
▲加拿大國會選舉將於20日登場。總理杜魯道罕見坦承，民意並不贊同疫情期間提早舉行大選。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-19 08:00:00

（中央社渥太華17日綜合外電報導）加拿大國會選舉將於20日登場。總理杜魯道（Justin Trudeau）今天罕見坦承，民意並不贊同疫情期間提早舉行大選；他也強力呼籲進步派選民務必出門投票，以衝高投票率。

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選前民調顯示，杜魯道所屬的中間偏左自由黨（Liberal Party）與歐圖爾（Erin O'Toole）領導的中間偏右保守黨（Conservative Party）支持度不分軒輊，這意味拉高投票率至關重要。從過往經驗看來，低投票率對保守黨較有利。

杜魯道今天在安大略省溫莎（Windsor）參加競選活動時坦言，疫情下舉辦大選的作法並不理想，但他也不忘敦促支持者，務必出門投下神聖的一票。

杜魯道在造勢活動現場表示：「我了解，有些人會覺得沮喪。他們希望一切恢復正常，但就連大選也無法正常舉行。」杜魯道在場內喊話的同時，場外也聚集了一群反疫苗示威者，不斷高呼口號。

現年49歲的杜魯道於8月15日宣布提前大選，以取得國會多數席位。先前他領導的少數政府需要在野黨支持才能通過法案，但如今他的總理大位也可能不保。

加拿大民調機構納諾斯研究（Nanos Research）為加拿大電視公司（CTV）所做的滾動式電話民調顯示，在1200名受訪者中，有31.9%支持自由黨，30.4%支持保守黨，22.3%支持左傾的新民主黨（New Democrats）。

The Liberals lead the Conservatives 31.9% to 30.4%, according to the latest election poll by Nanos Research, with the New Democrats in third at 20.3%. Trudeau has slight edge on O'Toole as preferred prime minister, at 29.8% to 27.8%.

在總理人選支持度方面，杜魯道以29.8%的總理支持度，險勝頭號對手、保守黨領袖歐圖爾（Erin O'Toole）的27.8%。杜魯道還將面臨來自新民主黨（New Democratic Party）黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh）的挑戰。

如果有足夠選民支持駔勉誠，可能導致進步派陣營分裂，並讓歐圖爾漁翁得利。因此，杜魯道今天呼籲選民務必選擇自由黨，而非新民主黨，以阻止保守黨獲勝。

此外，繼美國前總統歐巴馬昨天表態力挺杜魯道後，美國前國務卿希拉蕊．柯林頓也在今天發推文，公開支持杜魯道追求第3個任期。

兩名直接參與選戰的資深自由黨人告訴路透社，他們擔心民眾可能更專注如何回歸日常生活，而非政治，因此不會積極地去投票。

由於部分地區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加劇，投票站數量變少，加上實施社交距離規定，選舉當日，選民可能大排長龍，等待時間也將拉長。（譯者：施施/核稿：陳昱婷）1100918

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