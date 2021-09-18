「反毒萌大使」報到　緝毒犬投入毒防局反毒宣導

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主持人好奇詢問，如何能培養出緝毒犬？警員斌哥說緝毒犬單位的任務就是緝毒、偵爆，培訓緝毒犬是執行公務責任，也是存在的價值，幼犬兩個月到一歲間，就會採用寄養家庭方式，讓狗狗習慣人 類生活模式，也利於往後各項任務執行，一歲後，由訓練師特訓三週再交給受訓學員，最後還要經過「實習」，必須看每隻狗狗的能力， 才能決定能否從學校「畢業」，成為正式的緝毒犬，每個階段都並非能輕易過關，另外在挑選幼犬時，會找找鼻子長的嗅覺較靈敏，也適合在狹窄空間，像貨櫃縫隙查找毒品。
主持人也詢問為何擔任訓練師？如何成為訓練師？曹國龍表示，最重要的當然是要喜愛狗，另外體能也不能太差，因為要陪緝毒犬運動。 他們最難忘的經驗是某次於港邊執勤時，出任務的狗狗不慎落水， 當時訓練師奮不顧身跳入水中拯救，所幸最後人狗平安，也看出彼此間深厚的情誼。
曹國龍表示，緝毒犬通常在港口、機場或是夜店等場域值勤， 利用嗅覺來查緝毒品，如果覺得有毒品的疑慮，會在行李、進口品或物 品處附近徘迴逗留，讓查緝單位再做進一步的查緝檢查。而在飯店或是酒店的特殊的環境下，外界的干擾或是較濃烈的氣味也都容易影響狗狗的判斷，也是訓練過程中需增強的能力。
專訪中主持人好奇關心緝毒犬的工作時數與環境待遇，訓練師說緝毒犬也像人類工作有勞基法保障般，狗狗每週工時都不超過 40 小時、每次出勤也不超過 4 小時，對於出勤環境也會考量狗狗的舒適度，讓他們在舒服的環境中執勤，也保持良好的狀態。
毒防局同仁與保三總隊訓練師也特別幫「反毒萌大使」做打扮，以巾幗英姿拍出超萌美照，局長林瑩蓉表示，將發行「反毒萌大使」海報， 並在毒防局臉書等官方網站放送照片、影片，歡迎喜愛「反毒萌大使」 的朋友，可以在毒防局官方網站依指示取得「萌」照片或海報。
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