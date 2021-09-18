台海6年內加速惡化？美國前印太司令：最令人擔憂的時刻
美國印太司令部前司令戴維森日前表示，中國大陸原來在10年內統一台灣的想法，很可能會在未來6年內進行，昨（17）日接受專訪再度重申，「未來6年將是台海最令人擔憂的時刻」。
記者孫唯容/綜合報導
2021-09-18 19:51:12
戴維森在今年3月日美國參議院聽證時嚴正警告，中國大陸正在加速取代美國及美國在國際秩序中的領導作用，「原來預估在2050年做到，但現在提前了」，他認為，中國大陸原來在10年內統一台灣的想法，很可能會在未來6年內進行。戴維森的言論，已經引發各界對於印太區域安全的論戰。
根據《日經亞洲》昨天報導，戴維森表示，目前解放軍正全方位強化實力，與美日的差距正不斷縮小，各項動作都顯示，在6年內中國將有實力、也有能力武統台灣。
戴維森認為，關鍵時間點落在2027年，解放軍成立100周年之際，同時有全國人大要召開，將面臨現任中共領導人習近平是否連任等議題，因此，2027年可能有權力過渡，會影響習近平是否對台動武。
日本自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久的觀點也與戴維森相同，佐藤正久日前也表示，習近平有拿下台灣的企圖，在2022年到2027年會更加對台灣施壓，美日台應加快腳步成立防衛合作機制因應。