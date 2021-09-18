秋老虎發威遇機組歲修　台電多管齊下持續穩定供電

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）入秋天氣依舊炎熱，秋老虎發威下，9月用電攀升，機組又將進入歲修期，台電公司表示，將透過精進工法縮短歲修期，搭配需量競價等方式因應，加上水力發電挹注，評估秋季能持續穩定供電。





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9月逐漸進入機組歲修期，在氣溫炎熱下，用電需求明顯比往年同期攀升，台電公司表示，9月以來有多天尖峰用電量都創下歷史前10高紀錄，面對極端氣候挑戰，將秉持「料敵從寬」原則規劃機組歲修。





舉例來說，為縮短機組歲修天數，將改變歲修工法，過去是打開機組內部去清潔、保養，現在採取整組替換方式，將需要保養的部分，整組新、舊做替換，搭配兩班人力輪值作業，可有效縮短工期，增加可用機組，也會適度搭配需量競價，抑制尖峰用電。





台電公司指出，今年梅雨、颱風帶來雨量，各水庫水位均相當理想，水力發電在9、10月間將可發揮很大助益，估計秋季可持續穩定供電；9月上旬有多天用電量飆高也都能應付，中秋節後天氣將漸漸轉涼，會持續精密規劃供電、歲修，做好穩定供電任務。





台電公司補充，近年氣候極端，例如今年5月、9月都比往年炎熱，單靠以往氣候統計數據很難預估未來將遇到的狀況，因此未來進行5月、9月或10月的歲修規劃、電力調度時，一定會更加審慎，針對各種情形做好因應配套。





至於為縮短歲修期程，目前採取兩班制輪值，是否產生防疫疑慮，台電說明，目前國內疫情處於第二級警戒，防疫一切符合二級警戒規定，後續如果本土疫情有變化，警戒措施調整，也會再配合因應。（編輯：張均懋）1100918



