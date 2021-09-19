韓國疫苗覆蓋率達7成　3天內通報逾萬起不良反應案例

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在延燒，先前韓國因莫德納藥廠（Moderna）延遲交貨，接種計畫也因此受到影響。但在韓國政府派出代表團前往催貨後，不僅是莫德納藥廠，其他廠牌的新冠疫苗也陸續到貨。韓國新冠疫苗預防接種推進團17日表示，自2月實施大規模接種計畫以來，全國接種首劑新冠疫苗的人數累計已經超過3600萬人，接種率突破70%。不過根據統計，隨著施打率提高，接種後發生副作用案例也急速增加，光是15日至17日就有高達1萬2703例。





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根據《韓聯社》報導，隨著疫苗接種人數增加，接種後不良反應報告案例數也隨之增加。疫苗推進團18日表示，各衛生部門於15日至17日，通報了1萬2703例疫苗接種不良反應案例，其中輝瑞BNT疫苗（Pfizer-BNT）佔8231例，阿斯特捷利康疫苗（AZ）佔1369例，莫德納疫苗佔324例以及嬌生疫苗（Johnson & Johnson）79例。





這段期間，分別在15日通報4142例，16日4290例，以及17日4271例。其中有32例接種疫苗後通報死亡個案，其中AZ疫苗17人，輝瑞疫苗、莫德納疫苗分別為12人以及13人。死亡個案中有5人沒有基礎疾病，另外正在調查其中13人有無病史。不過詳細死因是否與施打疫苗之間有因果關係，還有待進一步釐清。





▲ 韓國近日又傳出2名女子接種新冠疫苗後， 先是感到嚴重頭痛，最後竟變成腦出血的 案例。資料照非本人。（ （圖／美聯社／達志影像）

此外，造成全身過敏性休克增加了60例，包含輝瑞疫苗37例，莫德納疫苗21例，AZ疫苗以及嬌生疫苗各佔1例。因副作用造成永久性障礙與嚴重後遺症，需入住加護病房治療共356例，其中輝瑞疫苗佔214例，AZ疫苗佔93例，莫德納疫苗47例以及嬌生疫苗2例。





韓國自2月26日開始實施大規模疫苗接種計畫以來，就有將近24萬例接種後產生不良反應的案例，為總施打人口的0.42%。各家藥廠疫苗的不良反應報告率，嬌生疫苗為0.58%，莫德納疫苗為0.52%，AZ疫苗為0.51%，輝瑞疫苗則是0.35%。截至18日0時為止，已有922起通報死亡個案，包含因其他副作用惡化後造成死亡，其中輝瑞疫苗489例，AZ疫苗400例，莫德納疫苗20例，嬌生疫苗13例。其餘一般副作用，症狀較輕微，如接種後肌肉痠痛、頭痛、發燒、噁心等症狀共有23萬44例，為總通報案例的95.9%。





韓國政府先前曾提出，要在19日前達到70%國民施打首劑疫苗的目標，韓國疾病管理廳廳長鄭銀敬17日表示，首劑接種者已經達到了3600萬人，提前兩天達成接種目標，而完整接種者也超過2188萬人，佔總人口42.6%。推進團表示，目前正在為50歲以上的族群進行第二劑接種，並將於10月開始將開放18歲至49歲族群施打第二劑，預計在10月底前達成七成人口完整接種目標，藉以達到群體免疫的效果。









