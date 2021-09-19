名家論壇》楊威利／漢光37號演習：開放場次忽然增多

先說結論再論述。





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※漢光演習開放場次增加的風險。





※軍聞、媒體與實際。







新聞





年度漢光37號演習於9月17日告一段落，先前所有跑軍事線的媒體一致認為，因為疫情因素，今年的漢光37號演習大約只有佳冬戰備道可以拍攝了，但軍方的態度在蔡英文總統於9月10日視導台中飛彈部隊後轉變，總統指示，漢光演習部隊要全力以赴、讓全世界看得見。





※漢光演習開放場次增加的風險。





在總統於10日的指示後，國防部思索將部份能開放的場次提供媒體採訪，大要是提供媒體後續兩天可能採訪的科目與集合座標，後續再由承辦軍官帶領媒體進入演習場次，採訪期間並不提供錄音與說明稿，這邊摘錄其中一個場次資訊如下：





9月13日(星期一)





課目：第四作戰區「生物疫病軍民醫療能力整合」(XX時)





地點：臺南XX(座標XX、XX)





新聞聯繫：XX上尉手機XX





軍方之所以會有這種作法，主要是在疫情期間滿足媒體的報導需求，但何以10日之前沒有想過要開放，非得要總統指示後才開放若干場次供媒體採訪？這難免會讓外界有所聯想。





再細看這些演習場次，多半是大眾得以共見共聞的場所，例如醫院、公園、公路隧道、省道（戰備道）、海灘或是活動中心等，在這些處所舉行演練雖然可以達到全民國防或是共同見證的目的，但有些現地狀況會隨時變動，這其實考驗到現場指揮官的決策能力。若決策不當往往造成軍事新聞的公關災難。





以生物疫病軍民醫療能力整合科目為例，媒體朋友於指定時間到達，無奈台南地區正下起大雨，但第四作戰區所屬官兵依舊進行正常操演，後續由軍事新聞單位供圖與簡單文字說明，大意為39化兵群官兵不畏風雨，執行人員、車輛與裝備的除污作業……，這是個標準的軍事新聞災難。





化學兵以大量水份清洗可能受到敵化武污染的車輛實屬正常，但既然外界下大雨了那還進行洗消作業？很可能是兵科軍官建議取消實施，但為了新聞畫面與媒體需求而繼續於大雨中實施。軍方正確的作法很可能是延後若干時間實施或是取消，於大雨期間進行洗消實在是不適宜。





▲漢光37號演習第一天，台南地區實施「生物疫病醫療演練」，化兵群居然於大雨期間進行洗消作業，這有違常理，當時軍方應延後實施或取消這科目。（圖／軍聞社提供）

除了新聞公關災難外，有時則是觀賞民眾的身體上的損傷。2014年空軍戰備道期間，CH-47SD直升機進行航材吊掛時，意外吹翻架設鋁梯拍攝戰機的民眾，致使CH-47SD有著「吹倒哥」的封號。再以本次佳冬戰備道操演為例，軍方拉起的封鎖線為150公尺，未料卻有許多民眾在150公尺內的距離拍攝，因為周遭還是有些許住家，空軍實在無法管制也無人力去稽查誰是住家居民、哪些媒體又假借民宅借位拍攝了。





而就佳冬戰備道啟用來說，除空軍驗證戰術意義外，有很大一部份是展現軍力的全民國防，許多民眾攜家帶眷徹夜守候到處卡位，沒想到軍方在戰備道沿線佈兵，舉著紅色告示牌，上頭寫著：作戰場地、請勿進入、違者依法究辦等字。其實大眾並不會刻意去靠近滑行中的戰機，看到士兵警戒線自然不會擅入，現在就必須反問，軍方承參到底是為何要讓士兵舉這個牌子？因為這絕對是全民國防教育下的反效果。





以上很可能都表示軍方沒有事前就這方面「預推」過可能的狀況。





※軍聞、媒體與實際。





雖然上述地點多為大眾可共見共聞以及可抵達的區域，但其實軍方承辦單位或受訪單位在面對媒體時，還是有一些潛規則。例如在戶外演習區域，提供媒體朋友若干飲水或如廁方便，以利後續新聞產出的順遂，用一點公關費用在上面，這種想法應當無可厚非，至於誰是媒體誰不是媒體，那就得看軍方如何認定媒體而定。





其實許多演習區域，軍方也會拉出一處比較好的地點，讓攝影記者比較好取景，之所以會有這種優惠，主要還是基於在演習後，媒體能對這場演訓有比較正面的報導。不過這種沒有新聞稿或說明官解說的場次，後面的報導可能無法顯現真實的樣態。





以本次佳冬戰備道來說，與過往相較少了陸航直升機的橋段，其中攻擊直升機負責掃蕩周邊區域，CH-47SD直升機吊掛航材至演訓區等，這對攝影記者與民眾取景來說會是個好題材，但很可能這不是戰備道的實情。





戰備道在設計時的概念就是讓戰機在機場跑滑道受損時，於戰備道降落、後續整補油彈起飛再戰，囿於現代武器的射程與戰備道可能受到的損害，因此理論上戰備道在開設前，就必須由陸軍與憲兵單位確保周邊安全無誤，現在居然是在戰機降落於戰備道後，還要攻擊直升機掃蕩，再怎麼說都不符常理。同樣的發生在直升機吊掛航材部份，若地勤車輛可以載運航材與物資補給，那何必用直升機吊掛？因此外界都合理的推測，這是戰機落於戰備道後，為填補空檔時間而設計出來的橋段。





但總的來說，軍方能將這些資訊公佈確實是一項轉變，在可行的安全距離內，讓大眾與媒體可以看到參演部隊的精實戰力，許多軍事迷也徹夜守候卡位拍攝戰備道戰機起降，這絕對是全民國防地具體表現。這種場次其實以前漢光演習也曾發生過，漢光33號演習澎湖山水沙灘的搶灘登陸就是案例。





期待來年軍方漢光38號演習時能有更多、更加開放且全民都可以參與的場次。





▲目前能在漢光演習期間彰顯全民國防意義，最好的案例是漢光33號演習期間，陸戰隊於澎湖山水沙灘的搶灘登陸演練。（圖／軍聞社提供）







●作者：楊威利／資深軍事評論員





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