老伯「超市水缸」狂釣魚！路過客人全看傻 真相意外暖心
不少民眾的休閒娛樂是釣魚，因此常常會跑到各種地方，但你有看過在超市裡釣魚的嗎？近日，大陸就瘋傳一段影片，一位老先生坐在椅子上，悠閒地在超市裡釣魚，絲毫不受旁人影響，但如此詭異的舉動，也讓路過的客人相當驚訝，甚至還不斷回頭，影片一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-19 10:49:07
綜合陸媒報導，上海靜安市的盒馬超市日前出現一個奇特的景象，一位身穿紅衣的老先生，悠閒地坐在椅子上，手中還拿著魚竿，正在釣海產水缸裡的魚，樣子看起來十分愜意，而路過的客人則投以異樣眼光，甚至不斷回頭查看，但老先生絲毫不受影響。
對此，老先生的女兒受訪指出，因為爸爸最近愛上釣魚，但又擔心他一個人到郊區釣魚有危險，所以才決定包下超市的海產水缸，讓爸爸釣個痛快。她也解釋，自己會剩下的魚買走，當作是幫家裡加菜。而盒馬超市則說，「因為下午客流量少，所以可以借用，只要不影響其他消費者就好」。
影片曝光後，網友也紛紛驚呼，「好傢伙，直接在冷氣房裡釣魚了」、「有錢真好，做了我最想做的事」、「沒有日曬雨淋，即使釣不到也是樂趣」，但也有不少人認為，女兒的做法相當暖心，「釣得不是魚，是女兒的孝心」、「這子女還挺有孝心的」、「太有意思了！這孝心感人呀！」（編輯：許智超）