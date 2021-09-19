中國再出手整頓娛樂圈　下「對嘴禁令」、禁止招募練習生

中國娛樂圈近來風波不斷，當局陸續祭出多條禁令，出手對娛樂圈進行整頓。中國文化和旅遊部18日再度開鍘，要求演出活動中，組織成員不得假唱，也就是俗稱的對嘴，不得為假唱提供條件，否則將開罰。





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中國文化和旅遊部18日發布「文化和旅遊部關於規範演出經紀行為加強演員管理促進演出市場健康有序發展的通知（徵求意見稿）」，內容指出，因為一段時間以來，文化娛樂領域出現的藝人違法失德、「飯圈」亂象等問題，敗壞行業形象，損害社會風氣，對演出市場造成較大衝擊，擾亂了市場秩序，人民群眾反映強烈。





內容中提到，將從「嚴格主體資質管理」、「規範演員從業行為」、「加強演出活動監管」、「做好粉絲正面引導」、「共建良好演出生態」等5個方面提出19條具體舉措，全面規範演出經紀行為，加強演員管理。





其中在規範演員從業行為方面中，指出從事未成年人簽約、推廣、代理等演出經紀活動的演員經紀公司、工作室，應當按照相關法律規定，依法保障其接受並完成規定年限的義務教育的權利。並針對在演藝圈常見的「練習生」制度，直言要嚴禁以招募「演藝練習生」等名義，灌輸未成年人「出名要趁早」等錯誤觀念，誤導未成年人價值觀，侵害未成年人合法權益。





而在加強演出活動監管方面，「意見稿」要求各級文化和旅遊行政部門應當依照法規規定，切實加強演出活動的內容管理，堅決抵制違背社會主義核心價值觀、危害社會公德或者民族優秀文化傳統、違反公序良俗、畸形審美等行為，樹立正確審美導向。





不僅如此，還明定歌手不能對嘴唱歌，內容明定「不得組織演員假唱，不得為假唱提供條件」，指出若是以假唱欺騙觀眾或者為演員假唱提供條件的，將對演出舉辦單位和演員予以處罰。



