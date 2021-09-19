中國申請加入CPTPP　澳洲放話：先撤報復性關稅再談

中國提出申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），被外界認為可能是為了爭取亞太經貿主導權、提高區域經濟影響力，但想要順利加入，還得取得所有成員國同意。成員國之一的日本官員表態之後，澳洲官員17日針對中國申請加入提出條件，表示除非北京撤銷對澳洲產品的報復性關稅，否則澳洲不會與中國就加入CPTPP展開談判。





我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《澳聯社》報導，澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）17日時表示，若中國不停止對澳洲出口產品的貿易打擊、不恢復與莫里森政府（Scott Morrison）之間的部長間接觸，澳洲將反對中國加入CPTPP。





特漢表示，CPTPP締約方也會想要確信，加盟候選國將真誠地根據協定完全履行承諾。正如我們已向中國傳達的，這是一個要求北京恢復與坎培拉高層對話的過程。





澳洲在去年4月倡議對新冠肺炎疫情起源展開獨立調查，並且暗指中國式病毒發源地後，讓中方大為不滿，澳洲與中國之間的關係陷入僵局，兩國部長級互動也中斷至今。中國不但中斷與澳洲的經濟或動，還對澳洲龍蝦、棉花、糖、煤炭等一系列產品實施非正式進口令，並對紅酒、大麥課徵反傾銷稅，削弱澳洲產品在中國市場的競爭力。





目前CPTPP成員國包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯等11國。若是中國想要加入，必須取得所有成員國同意。儘管過去18個月以來，澳中關係持續緊張，《路透社》先前報導指出，中國為了加入CPTPP，於上週致函澳洲國會遊說其支持。





日本副首相麻生太郎先前接受訪問表示，「以目前中國的情形，真的能加入嗎？」暗示CPTPP的規範內容並非中國可以輕易因應，並認為中國可能會有無法遵守規範的情況發生。



