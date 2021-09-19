艾登戴「順澤宮」神帽再奪三鐵世界冠軍　王惠美恭賀

（中央社記者蕭博陽彰化縣19日電）彰化榮譽縣民、挪威三鐵好手艾登再次戴著埔鹽順澤宮「神帽」拿下鐵人三項世界冠軍，艾登開心說，仍然是世界冠軍（Still Champion of the World）。彰化縣長王惠美也恭賀。





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挪威三鐵好手艾登（Gustav Iden）戴著埔鹽順澤宮帽子到美國參加鐵人三項世界錦標賽（IRONMAN 70.3 World Championship），以游泳24分54秒、自行車1小時58分59秒、跑步1小時11分32秒，總成績3小時37分13秒成績拿下冠軍，讓彰化、順澤宮再次登上世界舞台。





▲挪威選手艾登勇奪2019法國尼斯鐵人三項錦標賽冠軍，他頭上戴著印著彰化「埔鹽順澤宮」宮帽，讓順澤宮帽一夕爆紅。（圖／記者陳雅芳翻攝，2019.09.11）

對於艾登再次奪冠，彰化縣長王惠美今天說，榮譽縣民艾登戴著埔鹽順澤宮帽子、騎著代言的台灣生產自行車，高舉布條跑進終點，恭喜艾登再次獲得鐵人三項世界冠軍，也可說為彰化縣爭光，同時歡迎大家利用假期到埔鹽順澤宮參拜，體驗不同風情。





艾登常戴著順澤宮帽子到各國征戰獲好成績，讓艾登、帽子都在台灣爆紅，艾登也曾受邀來訪彰化縣，並成為彰化榮譽縣民；有網友認為，這頂帽子幫台灣一個小地方打起知名度，是神奇緣分，但也有網友說，艾登無意中戴這頂帽子而得名，卻一直「被蹭」知名度。





艾登因為戴著埔鹽順澤宮帽子參加2019年法國尼斯鐵人三項世界錦標賽拿下冠軍，不僅讓這頂帽子及順澤宮順勢登上國際媒體版面，艾登也在台灣爆紅，更受邀來台灣參加彰化田中馬拉松活動，也前往順澤宮還願，台灣自行車品牌GIANT也贊助艾登頂級三鐵車。（編輯：李錫璋）1100919



