中秋出遊往山上跑　溪頭及合歡山人車爆量

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）中秋節出遊往山上跑，溪頭今天入園破8000人，較昨天更多，園區內飯店住宿客滿；合歡山今天人車也較昨天更多，民眾一早趕抵搶停車位，爆量狀況使公路總局急籲「不要再來」。
中秋連假第2天，南投縣合歡山、日月潭、溪頭等知名景點湧現出遊潮，人車較昨天更多，由於天氣晴朗，民眾多往山區休憩，溪頭自然教育園區今天入園人數累積到傍晚達8052人，園方表示，今天遊客人數較昨天更多，園區客房住宿率也高，停車場全滿後，採取滿場分流措施，由警方將排隊車輛引導駛往其他景點。
溪頭園區住宿之前由國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處自行營運，福華大飯店集團今年起進駐溪頭，提供住宿、餐飲、會議設施服務，住宿品質水準提高之後，頗受遊客肯定，溪頭福華渡假飯店表示，今天入園遊客明顯比昨天多，中秋連假住宿客房全滿。
集集分局日月潭派出所表示，今天日月潭出遊人車明顯較昨天更多，派員在向山遊客中心、水社地區等重要路口疏導交通；九族文化村中秋連假推優惠，當天可免費搭日月潭纜車，園方表示，昨天約1000多人入園，今天3000多人，不過仍未達疫情前連假的人潮水準。
合歡山今天出遊潮爆量，人車比昨天更多，遊客一早上山搶停車位，武嶺、小風口等停車場上午6、7時就滿，有民眾乾脆紅線違規停車，還有少數遊客在地標武嶺亭合照時未戴口罩，南投縣警察局仁愛分局加強疏導及取締違停，隨著午後降雨，人車逐漸消散。（編輯：謝雅竹）1100919