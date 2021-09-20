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澳洲新增1607例確診　各州不再死守清零政策

▲（澳洲今天通報新增1607起COVID-19病例。現在澳洲各州與領地正逐漸把目標從試圖消滅疫情，轉變成與病毒共存。（圖／美聯社／達志影像）
▲（澳洲今天通報新增1607起COVID-19病例。現在澳洲各州與領地正逐漸把目標從試圖消滅疫情，轉變成與病毒共存。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-20 08:00:00

（中央社墨爾本19日綜合外電報導）澳洲今天通報新增1607起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例。現在澳洲各州與領地正逐漸把目標從試圖消滅疫情，轉變成與病毒共存。

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澳洲人口總數為2500萬人左右。擁有澳洲約1/4人口的維多利亞州今天通報新增507起病例，但州長安德魯斯（Daniel Andrews）說，一旦16歲以上族群有7成完整接種疫苗，就會結束長達數週的封城措施，不管屆時有沒有新增病例。

安德魯斯表示，維州可能在10月26日左右達到設定的疫苗接種門檻。目前已有約43%維州人完整接種疫苗，全國完整接種率則略高於46%。

他說：「我們行事會很謹慎，但毫無疑問，我們將解除封鎖，沒有別的選項。（我們）不能常年或永久壓制住這個病毒。封城是為了爭取時間，讓7成至8成人口完成接種。」

雖說到時仍將維持許多社交距離限制，零售與旅宿場所也將受限，但民眾將可不需理由自由走出家門。

安德魯斯表示，當局的目標是要趕在11月2日墨爾本盃（Melbourne Cup）之前，讓州內符合接種疫苗資格的民眾有8成完整接種疫苗，好讓觀眾能進場觀賞澳洲最知名的賽馬活動。

澳洲聯邦政府規劃接種率達7成將結束封城，接種率8成將重開國際邊界。維州遵循聯邦政府方案。

新南威爾斯州也採取類似計畫，這個澳洲人口最多的州今天通報1083起病例。新州正倚靠封城與疫苗，來對抗6月中旬爆發的Delta變異株疫情。

新南威爾斯州境內包括大城雪梨，今天放寬若干聚會限制。目前新州約52%民眾已接種疫苗。

澳洲去年透過封城、關閉邊界與嚴格公衛措施，成功消滅COVID-19疫情。但澳洲近幾個月已承認可能無法根除Delta疫情。

澳洲累計病例數略高於8萬4000例，但2/3病例都出現在今年，且多數是在6月以後；累計病故人數1162人。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1100919

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