憂德國新政府難產　梅克爾幕僚長籲各黨速達共識

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在國會下議院聯邦議院（Bundestag）選出接班人宣誓就職前，梅克爾將留任總理。由於各政黨可能得花費好一陣子談判組成聯合政府，代表梅克爾短時間內不會卸任。
布勞恩（Helge Braun）告訴路透社：「我希望政府能迅速組成。」他表示，即使現任政府在談判期間會繼續治理國家，領導層還是會面臨特定限制。
布勞恩說：「所以我要提醒大家，組成政府不要拖拖拉拉，浪費時間。人們當然可以要求各政黨選後迅速表態偏好如何組成聯合政府，才不會無止盡地把時間浪費在討論上。」
在接班人出爐前，梅克爾的職權並無任何正式限制。但她的作風是尋求共識，前幾任總理在這種時候也不會做出激進決策。
德國2017年結束上次大選後，花了破紀錄的6個月時間，新政府才宣誓就職。
在布勞恩作上述評論之際，民調機構INSA為德國「週日畫報」（Bild Am Sonntag）所做的最新民調顯示，社會民主黨（SPD）支持率與一週前相同，維持在26%。梅克爾的中間偏右保守派聯盟基督教民主黨（CDU）/基督教社會黨（CSU）支持率上升半個百分點，來到21%。
但在評估個別總理候選人的支持度時，兩派人選的差距就大得多，凸顯保守派的拉謝特（Armin Laschet）對上社民黨對手蕭茲（Olaf Scholz）將是一場硬仗。
拉謝特與蕭茲將於當地時間晚間8時15分交手，進行3場黃金時段電視辯論的最後一場。綠黨候選人貝爾伯克（Annalena Baerbock）也會參與。
目前民調顯示，選民日益青睞小黨，選後國會版圖將高度分裂，因而有機會出現數種聯合政府選項。在之後的結盟談判中，自由派的自由民主黨（Free Democrats）可能擔負決定誰能執政的造王者角色。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1100919