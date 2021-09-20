沒打疫苗風險增　英專家：Delta病毒會「獵捕」未接種者

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球延燒將近兩年，雖然各個國家啟動疫苗接種計畫，但因為Delta變種病毒出現，造成各國疫情再起。英國專家指出，Delta變種病毒極具傳染力，為接種任何新冠疫苗的人將會成為「獵捕」目標，未完整接種疫苗的民眾最後「幾乎無法避免」染疫。





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根據《每日郵報》報導，英國首相府的科學顧問警告，Delta變種病毒因為極具傳染力的特性，讓它「幾乎無法避免」的持續「獵捕」未接種疫苗的人。專家解釋，這種病毒的性質就是這樣，若是Delta變種病毒持續以這種方式變異，在未來未接種新冠疫苗的人將會成為感染Delta變種病毒的高風險族群。





在幾個月前下台的英國前衛生部長漢考克（Matt Hancock），18日首次在媒體上投書，指出目前英國超過八成16歲以上民眾已完整接種疫苗，但他也批評反疫苗人士，「我不敢相信仍有人堅持不接種疫苗，但值得慶幸的是，人數不多且不斷地減少。」漢考克同時也大讚著名音樂人艾爾頓強（Elton John）、喜劇演員大衛威廉斯（David Walliams）或是足球健將索斯蓋特（Gareth Southgate）等在公開場合鼓勵接種疫苗的知名人士。





英國衛生官員18日表示，預計在週末結束前有超過90%的16歲以上人口至少接種一劑疫苗。《每日郵報》指出，目前英國約89.3%人口至少接種一劑疫苗，81.6%民眾完全接種。雖然有部分專家仍有疑慮，但英國也預計從23日開始，為12歲至15歲的兒童接種疫苗。









