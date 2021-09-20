香港選委會選舉結束　明年選出特首

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這次選舉早於昨晚6時結束，但點票至今天清晨才完成，差不多需要14個小時，外界對此普遍表示不滿。
馮驊回應說，點票時間遠超合理預期，他對此感到非常抱歉，並說選管會會詳細檢討，然後向行政長官（特首）提交選舉報告書。
在「反送中」運動之後，中國全國人民代表大會通過完善香港選舉制度的決議，大幅改變選委會、立法會及特首的選舉模式，目的是落實「愛國者治港」，防止北京眼中的「港獨」或「反中亂港者」進入管治架構。
港府其後據此進行本地立法，昨天舉行首場選委會選舉。
經「完善」的選委會由原先的1200人增至1500人，除了依舊負責選出特首外，還會在年底的立法會選舉中互選40名議員。
在新的選制下，選委會由5個大界別組成，各有300名代表，分別是工商、金融界；專業界；基層、勞工和宗教等界別；立法會議員、地區組織代表等界別；港區全國人大代表、港區全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界。
每個大界別又細分為許多細小界別，而前三個大界別的投票人都是團體代表，即以團體或公司名義投票，沒有個人；後兩個大界別的投票人則為個人，沒有團體票。
按照選委的組成，港區人大代表、政協及立法會議員為當然委員，其中數十個立法會議員當然席位有待立法會選舉後確定，選舉前已有603人在沒有競爭下自動當選。
在眾多細小界別中，只有13個界別因候選人多於選委席位而需要投票，由412人競逐364席。
選舉昨晚結束後，特首林鄭月娥發表聲明說，這是完善香港選舉制度後的首場選舉，意義重大，象徵特區政治體制落實「愛國者治港」原則，堅持維護國家主權、安全和發展利益，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。
她說，選委會40個界別分組共1500人組成，有廣泛的代表性和符合均衡參與的原則。
北京中央駐港聯絡辦公室也發表聲明表示，選委會選舉結束，1448名（部分立法會議員人數不足）選委順利產生，貫徹了「愛國者治港」原則。
在選委會後，立法會選舉將於12月19日舉行，特首選舉則於明年3月27日進行。（編輯：翟思嘉）1100920