福建疫不止！廈門病例數快追上莆田　首例報告已傳2、3代

中國福建新一波新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，19日新增本土病例28例，其中廈門市16例、莆田市7例、泉州市5例。廈門市政府表示，研判這次疫情是由外市輸入病例，且在工廠等人群密集場所擴散，在首次報告病例前已經傳播2到3代，導致疫情嚴峻和複雜。





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根據中國國家衛健委20日通報，19日新增49例確診，其中境外移入病例佔21例，而本土病例28例全都在福建，其中廈門市16例、莆田市7例、泉州市5例。





雖然這疫情最初爆發的地點莆田，單日新增確診已經連續兩天僅增加個位數，但是廈門的疫情卻急劇增加，反超莆田市。綜合中媒報導，廈門市政府19日表示，通過溯源調查後，研判這次疫情起源是外市輸入病例，在工廠等人群密集場所爆發和擴散。而在首次報告病例前已經傳播2至3代，坦言疫情嚴峻和複雜。廈門市也透過基因測序，檢出28份樣本，均為Delta變種病毒，且高度同源，屬於同一傳播鏈。





廈門疫情嚴峻，相關官員表示，目前病例較多、集中的同安區已執行封閉措施，並且大規模進行檢測。不過有中國網友指出，「廈門某些社區測核酸還是要保持秩序啊，可別擠成亂糟糟的」、「其他區第二輪檢測都排兩天，最嚴重的同安只安排一天」、「很多人漏做第二輪檢測，還有多少人沒完成第一輪核酸還不知道呢？」，更有網友憂心中秋假期可能會造成疫情再度擴散。









