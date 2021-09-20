史明文物館開幕　蔡英文：國際局勢變化大是台灣的機會

總統蔡英文今（20）日上午出席史明文物館開幕式時表示，史明文物館有很多手稿、文件及藏書，透過史明的史觀，能夠思考台灣、觀照世界，凝聚台灣人的主體意識。她強調，近幾年國際局勢變化非常大，這是台灣的機會，也是考驗執政團隊、以及臺灣人民團結意識和韌性的時刻；政府會不卑不亢、不受支配，為台灣撐出空間、爭取最大的利益跟支持，「我們都要勇敢、奮鬥，走到底」。

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蔡英文致詞時表示，感覺史明好像沒有離開很久，沒想到一晃就2年過去了。史明留給台灣很多資產，她也很高興有許多人堅持讓史明的精神延續下去，在東京和台灣兩地，做出籌建史明文物館的計畫。

蔡英文指出，因為大家的奔走努力，這個充滿重要意義的史明文物館，今天在很多台灣人的期待下終於開幕了。這個文物館有很多手稿、文件及藏書，是一個運動的史料館，也是一個讓更多台灣人認識史明的空間，透過他的史觀，來思考臺灣、觀照世界，凝聚臺灣人的主體意識。

蔡英文說，史明與她確實有緣分，平常看到這些照片，好像都是在回憶錄、自傳或描述歷史，但是今天在現場覺得很幸運，她與照片中的人，在他的人生最後一段路程有這樣的奇遇，她也非常珍惜這段跟史明的緣分。

蔡英文憶及，從前史明來跟她見面時，他一定是前一天晚上想了很多事情，有時還帶著手稿，一字一句表達，她都很仔細地聽，也瞭解他急切的心情。在這些談話中，她充分感受到史明對台灣的熱情和樂觀，即便100歲了，一點都沒有減少，她也感受到史明對她的期待。

蔡英文也表示，昨天中國無預警、片面暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，政府已經提出抗議，中國不遵守國際貿易規範、片面破壞雙方貿易秩序；她也指示農委會要拿出對策，保護人民的利益。就像史明用一生的時間，關心台灣農工大眾的處境。

最後，蔡英文強調，最近這一、兩年，國際局勢變化非常大，這是台灣的機會，也是考驗執政團隊、以及考驗台灣人民團結意識和韌性的時刻。政府一直在做、一直在思考的，都是如何不卑不亢、不受別人的支配，為台灣撐出空間、為台灣爭取最大的利益跟支持。在這個大時代，台灣面臨各種變化跟挑戰，「我們都要勇敢、奮鬥，走到底」。

隨後，蔡英文與現場貴賓一同進行揭幕儀式，並參觀文物館展區。包括總統府國策顧問陳義丕、文化部長李永得、桃園市長鄭文燦、立法委員林昶佐、財團法人史明教育基金會董事長黃敏紅、史明文物館館長藍士博等也出席活動。