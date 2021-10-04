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星事NOW宅配／安妮「無罩」秀自信美　鼓勵女性不要害羞

▲安妮「無罩」秀自信美，鼓勵女性不要害羞。（圖／安妮IG）
▲安妮「無罩」秀自信美，鼓勵女性不要害羞。（圖／安妮IG）

記者侯家瑜/專訪

2021-10-04 08:00:00

32歲的藝人安妮擁有烏克蘭、俄羅斯血統，五官深邃、身材高挑纖細，到台灣演藝圈發展多年的她，已是許多綜藝節目的常客。事實上，來自國外的安妮，曾在節目上坦言至今仍無法適應，女生一定要穿內衣的保守想法，近來她接受《NOWnews今日新聞》專訪時，就直呼：「不只是台灣的女生，就是全世界的女生要知道，我們的身體不是一種你需要害羞的事情。」認為與其在意他人對於自己身體的眼光，大家應該更重視內涵、知識或是禮貌。

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▲安妮在台灣演藝圈發展多年。服裝/
▲安妮在台灣演藝圈發展多年。服裝/ LIGHTWELL 飾品/ Lucy's（圖／記者陳明安攝）
安妮先前在節目表示，在國外不穿內衣不會遭異樣眼光對待，但在台灣卻會因為IG上的一張「無罩」照片，引發網友熱烈討論，甚至還上了新聞，讓她十分困惑。對於比較保守、害羞的台灣女生，安妮認為那些都是大家共同擁有的外在，應該更重視內涵、知識或是禮貌等：「那有人看到妳的皮膚，或是看到妳的胸部又怎麼樣，大家都有，我們都是人。」安妮透露先前錄影時，其他藝人都會在意自己的Nu Bra、內衣或是小可愛被看到，而她都會試圖安撫她們：「我覺得很可憐，妳看外國人她們都不穿內衣，然後去走秀、去海邊，也沒人會罵她們。」安妮反而認為這樣自信、輕鬆的狀態很性感也很自然，希望每一位女生都能夠理解。

▲安妮分享有任前男友曾為了求她穿內衣出門，特地買了一個包送她。（圖／中天提供）
▲安妮曾在節目上分享自己的「無罩」照片。（圖／中天提供）
▲安妮鼓勵女性做自己。服裝/
▲安妮鼓勵女性做自己。服裝/ LIGHTWELL 飾品/ Lucy's（圖／記者陳明安攝）
▲安妮認為與其在意他人對於自己身體的眼光，大家應該更重視內涵。（圖／安妮IG）
▲安妮認為與其在意他人對於自己身體的眼光，大家應該更重視內涵。（圖／安妮IG）
從安妮的社群平台上，不時能看到她身穿火辣的服裝，跳鋼管舞的影片，她透露大約2年多前，在節目製作單位的邀約下開始接觸，起初並沒有什麼自信：「他們找我表演鋼管，結果我完全不會，可能跟你們一樣的概念，就是覺得鋼管應該很難、要練很久也很容易受傷。」第一堂課還因為跟不上進度，所以一度有想放棄的念頭：「他們只給我們3天，3天練習完就要表演。」好在有製作人、親友們的鼓勵，再加上自己的表現超乎預期，安妮才決定繼續嘗試：「第2堂課，我竟然已經做到了這個動作，好興奮啊！會做更多動作後，就會越來越興奮。」安妮在工作上勇於嘗試，再困難的事情都願意去體驗，而現在的她，私下也會自己練習，或是另外找老師做一對一的課程。

▲安妮在工作上勇於嘗試，再困難的事情都願意去體驗。（圖／安妮IG）
安妮私下會自己練習鋼管舞，或是另外找老師做一對一的課程。（圖／安妮IG）
▲▼安妮在鋼管舞這條路上，付出不少努力。（圖／安妮IG）
事實上，安妮在鋼管舞這條路上，付出不少努力，身上的各種傷疤、瘀青總令人心疼：「上通告或是出席活動，大家都會問我『安妮妳怎麼了』，我當時有點尷尬，因為看起來就像是被打。」不過她認為越多的練習，身上的傷口會越來越少。安妮提及有次為了過年特別節目，日以繼夜地練習鋼管舞，錄影時也為了避免跌落，所以必須穿上很緊的鋼管舞鞋：「我的腳都是流血，讓大家很擔心，因為是很大的表演，所以我們的動作都很危險，要倒立的時候，還不小心用我的腳打到鋼管。」坦言當時回家痛到睡不著，甚至會一直發抖，儘管過程艱辛，安妮仍靠著熱情和意志力撐了過來：「我就不斷跟自己說，一定要拍好，要完成這支舞，所以我都有完成。」

▲▼安妮在鋼管舞這條路上，付出不少努力。（圖／安妮IG）
▲安妮在鋼管舞這條路上，付出不少努力。（圖／安妮IG）
安妮來到台灣將近10年，除了主持過許多節目、出演八點檔、戲劇之外，也擁有發行過單曲、寫真書，致力成為全方位藝人，不僅如此，她2017年還在台灣拿到丙級中餐廚師執照，成為美食節目的常客、主持人，更推出個人料理書，盼能透過自身廚藝，將中西料理結合，甚至是發揚光大。

▲安妮在工作上勇於嘗試，再困難的事情都願意去體驗。服裝/
▲安妮在工作上勇於嘗試，再困難的事情都願意去體驗。服裝/ LIGHTWELL 飾品/ Lucy's（圖／記者陳明安攝）
被問到印象最深刻的感受，安妮開心直呼：「台灣是我的家，每天的生活都讓我很感動。」表示來台灣這麼久，現在回去俄羅斯比較像外國人，對於在台灣人眼中，自己仍被稱為外國人，安妮激動地說：「我到現在都不知道，為什麼大家都以為我是外國人，我現在在外面，大家都跟我講英文，我都覺得很難過啊！我是台灣人好不好！」

▲安妮致力成為全方位藝人。服裝/
▲安妮致力成為全方位藝人。服裝/ LIGHTWELL 飾品/ Lucy's（圖／記者陳明安攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

 

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